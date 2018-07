Viabilità e trasporti -

Riaperta la Cuneo-Ventimiglia: "Un collegamento fondamentale per il Paese" Il commento dell'UNCEM: "Il Piemonte vince se punta sui legami con Liguria e Francia"

La linea Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza è strategica per il Piemonte e per il Paese. Una ferrovia fondamentale per collegare territori, per rendere le Alpi una cerniera tra gli Stati nazionali, per costruire nuovi legami economici, istituzionali, turistici, sociali, culturali.

Lo ripete da diversi anni il Presidente Uncem Piemonte, Lido Riba. Nella giornata di festa dedicata alla riapertura della linea dopo i lavori di messa in sicurezza, Uncem ringrazia la Regione Piemonte, con l'Assessore Balocco e la Commissione consigliare guidata da Nadia Conticelli, e tutti i Sindaci dei territori. Insieme, in particolare con il Sindaco di Cuneo Federico Borgna, con i Comitati di cittadini e con l'Unione montana guidata da Germana Avena, hanno creduto nel futuro della linea. "Era sbagliato, grave, considerarla un 'ramo secco' - commenta Riba - Perché da decenni quella linea connette il nord-ovest. Bene ha fatto la Regione a spingere verso nuovi investimenti".

La linea ferroviaria Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza genera un legame forte tra Cuneo e le sue Valli, tra Nizza, Menton e le valli Roya e Bevera sul versante francese. "Vi sono stati - prosegue Lido Riba - importanti finanziamenti statali, grazie all'intervento sullo scorso Governo dei Parlamentari cuneesi. La Francia potrebbe fare di più e inserire la linea come fondamentale nel quadro della Strategia macroregionale alpina. Lavoreremo affinché questo avvenga. Interverremo, come Uncem a fianco dei Comuni, per far sì che la linea generi nuovi flussi turistici verso Torino e verso Cuneo. Ci auguriamo che Torino possa promuovere l'utilizzo di questa linea quale vettore di collegamento del capoluogo regionale con la Città metropolitana di Nizza e tutto il sud della Francia".