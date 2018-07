Politica -

Stop all'Asti-Cuneo? La politica della Granda preannuncia battaglia Dure le posizioni di Federico Borgna, Maurizio Marello, Bruna Sibille, Alberto Cirio e Chiara Gribaudo

"Da fonti affidabili abbiamo avuto notizia dell’intenzione del Ministero delle Infrastrutture di non presentare all’esame del CIPE il pacchetto di accordi convenuto con la Commissione Europea dal precedente Ministro sulla regolazione e lo sviluppo della rete autostradale del Nord-Ovest, ed in particolare con riferimento alla conclusione dell’annosa vicenda dell’autostrada Asti-Cuneo.

Tali accordi, per il cui ottenimento siamo debitori all’ottimo lavoro del Ministro Delrio che aveva saputo individuare, di concerto con la Commissione Europea, un meccanismo di finanziamento dell’opera senza alcun onere finanziario a carico della Stato, sono ora fortemente a rischio.

La notizia, se confermata, segnerebbe l’affondamento di ogni speranza di giungere ad avere un collegamento rapido tra il capoluogo provinciale, Alba e la Pianura Padana, con effetti grandemente negativi sull’intera economia della Provincia.

La nostra popolazione ha sempre vissuto come un torto gravissimo questa penalizzazione nei collegamenti con il resto del paese e non può che ribellarsi ad una decisione tanto insensata e dannosa assunta dal Governo.

L’autostrada Asti-Cuneo va assolutamente completata, anche per affermare che lo Stato, al di là di ogni mutamento nella composizione politica dei Governi, sa tenere fede ai suoi impegni e non intende ulteriormente prendere in giro un’area tra le più produttive di tutta Italia. Il nuovo Governo, che fa della capacità di ascoltare i bisogni del popolo la sua bandiera, sappia non deluderci e condannarci ad un prolungato isolamento".

Così il Sindaco di Cuneo e Presidente della Provincia Federico Borgna, il Sindaco di Alba Maurizio Marello e il Sindaco di Bra Bruna Sibille hanno chiesto un immediato incontro con il Ministro Toninelli per essere rassicurati sulle reali intenzioni del Governo.

“I fondi per l’Asti-Cuneo trovati dal Ministro Delrio erano pronti per essere spesi, dovevano solo essere portati alla riunione del CIPE (il comitato interministeriale per la programmazione economica) per l’autorizzazione definitiva e il governo cosa fa? Decide di non metterli all’ordine del giorno e di rimandare a data da destinarsi anche questa decisione, come sta facendo con tutte le infrastrutture strategiche del Paese. I cittadini di Cuneo, di Alba, di tutta la Granda e della provincia di Asti non si meritano un altro stop. Il comportamento del governo è vergognoso.” Lo dichiara la deputata Chiara Gribaudo, del Partito Democratico, dopo la pubblicazione della lettera dei sindaci di Cuneo, Alba e Bra.

“Abbiamo percorso con coraggio una strada lunga e difficile per far ripartire un progetto fermo da 20 anni, il governo PD è andato in Commissione Europea a cercare e ottenere un accordo per questa autostrada, abbiamo avuto decine, forse centinaia di riunioni e iniziative per arrivare a completare quest’opera indispensabile – prosegue la deputata dem - ma basta un attimo a rovinare anni di lavoro per la nostra provincia. La scelta del Ministro Toninelli non si spiega, non ha senso. Risponda subito ai sindaci che lo hanno interpellato, o dovrà farlo in Parlamento.” conclude.

"Abbiamo ottenuto il difficile via libera di Bruxelles, adesso si vada avanti senza indugi": a parlare è l’eurodeputato Alberto Cirio, commentando le indiscrezioni secondo cui il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli non avrebbe intenzione di portare avanti gli accordi raggiunti, nei mesi scorsi, con la Commissione Ue sulla rete autostradale italiana. Accordi a cui è legato anche l’agognato completamento dell’Asti-Cuneo.

"Qualora la notizia venisse confermata - prosegue Alberto Cirio - organizzeremo una mobilitazione immediata di tutto il territorio. Confido, tuttavia, nell’affidabilità e nell’intervento degli amici della Lega, che da sempre, insieme a noi, sostengono che quest’opera è irrinunciabile".