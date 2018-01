Politica -

POLITICHE 2018 - Luigi Di Maio (M5S) ha incontrato commercianti ed imprenditori albesi Sburocratizzazione e sostegno alle piccole e medie imprese fra i temi trattati ad Alba dal candidato premier pentastellato

Prosegue in Piemonte il "Rally Tour" di Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle, in vista delle prossime Elezioni Politiche: il leader dei pentastellati ha incontrato nel pomeriggio di oggi (12 gennaio) i commercianti ed imprenditori albesi nella sede dell'ACA di Alba in Piazza San Paolo.

Il vice-presidente della Camera, in un dettagliato intervento in una sala affollata, ha trattato molteplici temi, tenendo, come normale che sia, in particolare considerazione quelli cari alle aziende, proponendo alcune fra le "ricette" nel programma del Movimento.

Fra quelli più rilevanti e sentiti, il fisco, l'accesso a fidi e prestiti per le piccole e medie imprese (con l'istituzione di una banca pubblica per gli investimenti da affiancare a quelle private), la sburocratizzazione dello Stato, l'abolizione dello spesometro ed un Parlamento più snello ed efficace ("meno leggi e migliori").

Un occhio anche a chi ha meno possibilità, con 10 milioni di persone in Italia sotto la soglia di povertà relativa (di cui 4 in povertà assoluta), con interventi di innalzamento delle pensioni sopra i 780 euro tramote il taglio delle improduttività e la tassazione su concessionarie del gioco d'azzardo ed autostradali ("la cui tassazione è attualmente fra le più basse d'Europa"). E poi il commercio (puntando sull'e-commerce come strada da battere per il futuro) e l'energia (con un progressivo depotenziamento sugli idrocarburi per lasciare spazio alle rinnovabili). Presenti, oltre ai principali esponenti del mondo dell'impresa albese, anche il il deputato M5S Fabiana Dadone, i Consiglieri regionali Davide Bono e Mauro Campo, l' Eurodeputata Tiziana Beghin e il consigliere comunale di Alba Ivano Martinetti.

DI SEGUITO L'INTERVENTO DI LUIGI DI MAIO, tratto dalla PAGINA FACEBOOK:

Redazione Ideawebtv.it