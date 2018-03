Politica -

POLITICHE 2018 - Urne chiuse: in provincia di Cuneo affluenza del 76,81%

Si è chiuso alle ore 23 l'atteso election day. Dalle 7 di questa mattina 42.778.342 elettori italiani sono stati chiamati a votare per la composizione di Camera e Senato e, in Lazio e Lombardia, anche per il Consiglio Regionale.

Seggi aperti, quindi, anche in provincia di Cuneo: i dati finali raccontano di un'affluenza del 76,81%; alle ore 19, si era assestata al 63,04%, alle 12 al 21,49%.

Nel capoluogo si sono recati alle urne il 75,37% alla Camera degli aventi diritto (75,34% al Senato), ad Alba il 76,04% (76,11), a Bra il 75,02% (75,12%) , a Fossano l'80,09% (79,95%), Mondovì il 73,41% (73,53%), a Saluzzo il 76,61% (%76,91)% ed a Savigliano il 77,35% (77,48%).