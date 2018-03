Politica -

POLITICHE 2018 - ORE 12 - In provincia di Cuneo affluenza del 21,49% Urne aperte dalle 7 alle 23: si vota per la composizione di Camera e Senato

L'election day è arrivato. Dalle 7 di stamattina 42.778.342 elettori sono chiamati a votare per la composizione di Camera e Senato e, in Lazio e Lombardia, anche per il Consiglio Regionale.

Seggi aperti, quindi, anche in provincia di Cuneo: alle ore 12, l'affluenza nella Granda (250 Comuni) si è assestata al 21,49%.

Nel capoluogo si sono recati alle urne il 16,20% degli aventi diritto, ad Alba il 20,97%, a Bra il 19,90% , a Fossano il 23,22%, Mondovì il 21,16%, a Saluzzo il 23,44% ed a Savigliano il 18,65%. Alle ore 19 la seconda rilevazione.

Redazione Ideawebtv.it