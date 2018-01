Politica -

POLITICHE 2018 - Presentata la rosa dei candidati per Liberi e Uguali nella provincia di Cuneo

E’ stata presentata Mercoledì 10 alla GAM di Torino, insieme a tutti i territori piemontesi, la rosa dei candidati di Liberi e Uguali della Provincia di Cuneo.

"Profondamente consapevoli della forte domanda di radicale cambiamento rispetto al passato nelle politiche e nella selezione dei gruppi dirigenti ed allo stesso tempo forti del costituire l’unica vera novità del quadro politico nazionale, noi di Liberi e Uguali della provincia di Cuneo ci siamo impegnati per provare a dare una prima risposta in positivo alle istanze dei cittadini proprio a cominciare dalla composizione della rosa dei candidati per la nostra Provincia. - il commento da Liberi e Uguali della Provincia di Cuneo -. Abbiamo infatti valutato che le prossime elezioni politiche, nonostante la pessima legge elettorale, nonostante i listini bloccati, nonostante l’impossibilità del voto disgiunto, possano essere comunque una occasione da non perdere per lanciare un messaggio di forte discontinuità con il passato.

Nel selezionare la rosa delle candidature, ci siamo quindi posti l’obiettivo prioritario di offrire ai cittadini la possibilità di votare persone per bene ma anche preparate, competenti e stimate nei rispettivi ambiti territoriali, disposte a lavorare seriamente e con passione e senza aspettative di tornaconti personali.

Non ci siamo fatti attrarre dalla logica del proporre solo ed esclusivamente i nomi più noti – che pure ci sono tra le nostre fila e ci accompagneranno in questa avventura, con la loro esperienza e la loro passione. Abbiamo voluto privilegiare una proposta capace di coniugare volti nuovi e competenze, esperienza e entusiasmo, passione e spirito di servizio.

Siamo convinti che questa sia la via giusta per ridare credibilità alla politica e riconquistare la fiducia dei cittadini".