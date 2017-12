Politica -

Presenze in Parlamento: PD primo partito in provincia Granda Chiara Gribaudo seconda alle spalle di Mino Taricco

A legislatura ormai conclusa, il noto osservatorio politico Openpolis ha pubblicato i dati definitivi delle presenze in Parlamento, ripresi pochi giorni fa anche da La Repubblica Torino.

Nel Piemonte 2 e nella provincia di Cuneo svettano i parlamentari del Partito Democratico, che occupano saldamente i primi posti della classifica, davanti al centrodestra e ai pentastellati. È soddisfatta della propria posizione la deputata cuneese, Chiara Gribaudo: “Questo dato mostra chiaramente come i rappresentanti del Partito Democratico abbiano lavorato con costanza e assiduità lungo questi cinque anni, assicurando sempre la propria presenza in Aula.”

La deputata PD ha terminato la legislatura con l’88,6% di presenze al voto in Aula alla Camera. Davanti a lei tra i cuneesi solo Mino Taricco. Gribaudo continua: “Sarebbe interessante poi se fossero resi pubblici i dati sulle presenze nelle Commissioni, il luogo dove si svolge il vero lavoro parlamentare, affrontando i problemi, ascoltando associazioni e cittadini, scrivendo le proposte di legge. Avremmo un quadro ancora più chiaro di come i parlamentari PD si siano adoperati per migliorare le condizioni del Paese. Molti invece si sono sprecati nel produrre atti di ogni tipo per dimostrare la loro operatività nonostante le assenze, con una ridondanza che talvolta – prosegue la deputata – può contribuire a rendere ambigue e incomprensibili le norme e il dibattito parlamentare. Un modus operandi che aumenta la burocrazia senza alcuna utilità per il territorio e per l'interesse generale. Gli interventi in Aula e Commissioni sono invece disponibili e pubblici sui siti di Camera e Senato, e sono più efficaci nello spiegare come funziona il lavoro parlamentare.”

c.s.