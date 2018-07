Pillole del Piemonte -

Controlli sul Po e sulle sue rive per salvaguardare il decoro del fiume e per il rispetto dell’ambiente Recuperate 3 biciclette dalla Pattuglia Fluviale Municipale di Torino

Alla Pattuglia Fluviale della Polizia Municipale Torino sono demandati diversi controlli sul Po e sulle sue rive per salvaguardare il decoro del fiume e per il rispetto dell’ambiente; il recupero delle biciclette gettate nel fiume è un’attività che in questi ultimi tempi impegna gli Agenti del Servizio che, solo oggi, martedì 31 luglio, hanno ritrovato tre velocipedi.

In taluni casi l’utilizzo del natante è indispensabile: dove le acque sono più alte, Murazzi, Parco del Valentino…, occorre necessariamente utilizzare un cavo con gancio per riuscire a raggiungere e a sollevare la bici quando questa risulta completamente sommersa.

Peccato per un servizio, quello del noleggio di biciclette, con grandi potenzialità e di aiuto e incentivo a molti, invece così maltrattato e vilipeso.