75 violazioni della strada accertate nella serata di ieri dalla Polizia Municipale di Torino

212 i conducenti controllati e 75 le violazioni accertate (di cui ben 31 per mancato uso delle cinture di sicurezza, poi semafori rossi, uso del telefonino, velocità pericolosa...). Due le patenti ritirate perchè scadute di validità.

Nella serata di ieri, domenica 29 luglio, gli Agenti del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino hanno effettuato controlli di sicurezza stradale in zona Centro e San Donato.

