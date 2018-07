Torino, incidente mortale: centauro 43enne travolto da un'auto in strada Altessano

Un motociclo Aprilia percorreva strada Altessano da Venaria Reale verso Torino; giunto alla postazione semaforica posta dopo strada Druento, veniva a collisione con una autovettura Opel Astra che percorreva il senso opposto di marcia e che svoltava a sinistra. Il motociclista, Roberto Buetto di Torino, 43enne , è stato trasportato con codice rosso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maria Vittoria dove in seguito è deceduto. Il conducente dell'auto, colpito da malore, è stato curato sul posto. Gli accertamenti del caso sono stati svolti dalla Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale.

