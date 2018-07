Pillole del Piemonte -

Banchieri a Torino per festeggiare Agostino Re Rebaudengo Commendatore al Merito della Colombia

Banchieri a Torino in Fondazione. L’occasione è la cerimonia che questo martedì 31 luglio, presso la Fondazione artistica culturale Sandretto Re Rebaudengo nel capoluogo piemontese, culminerà nel solenne momento della consegna, all’imprenditore e mecenate Agostino Re Rebaudengo, della nomina a Commendatore dell’Ordine Nazionale al Merito della Repubblica di Colombia.

Il titolo, il cui conferimento è una diretta competenza del Presidente dello Stato del Sud America orientato alle energie rinnovabili e alla produzione di caffé – due settori di eccellenza dell’industria torinese – sarà consegnato da S.E. l’Ambasciatore Juan Mesa Zuleta. Con tale nomina, la Repubblica di Colombia ha inteso premiare il ruolo svolto dal Dottor Re Rebaudengo, come fondatore e Presidente della Società specializzata Asja Ambiente, nello sviluppo di eccellenti relazioni binazionali in categorie di attività in grado di unire ecologia e industria con una particolare attenzione alle economie dei Paesi emergenti e in via di sviluppo. Una onorificenza analoga è stata consegnata, alcuni giorni fa, a Francesco Starace, Amministratore delegato di ENEL.

Alla Cerimonia saranno presenti il Banchiere Beppe Ghisolfi, Vicepresidente e Tesoriere del Gruppo Europeo delle Casse di Risparmio, e il collaboratore Avvocato Alberto Rizzo coordinatore del magazine Banca Finanza di cui Ghisolfi stesso è Direttore.

Importante rimarcare come, attraverso la nomina conferita al Presidente Re Rebaudengo, la cooperazione fra Piemonte e Colombia vada verso un ulteriore rafforzamento, in ragione del fatto che dal 2016 un altro importante Ambasciatore dell’eccellenza industriale subalpina nel Mondo, Giuseppe Lavazza è Console onorario del Paese latino americano a Torino. Proprio Quest’ultimo, nel dicembre 2017, partecipò assieme a Beppe Ghisolfi a una tavola rotonda su Banca e Industria promossa dall’Associazione Bancaria Italiana a Torino.