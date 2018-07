Pillole del Piemonte -

Attivo anche per l’estate 2018 il progetto “Montagne Olimpiche” che rafforza l’assistenza nelle alte valli Da quest’anno esteso anche all’area di Giaveno

Come già nei due anni precedenti, anche per l’estate 2018 è stato attivato nei giorni scorsi il progetto denominato “Montagne Olimpiche” che rafforza l’assistenza sanitaria nelle alte valli Susa e Chisone nei periodi di maggiore affluenza turistica sia estivi sia invernali ; attivato in via sperimentale è ora considerato ormai a regime.



Consiste nel potenziamento dei servizi ambulatoriali ( Medici di famiglia e “ Guardia medica”) nelle aree territoriali e nei periodi di maggior afflusso, oltre ad un’organizzazione maggiormente coordinata della Guarda Medica in tutto il Comprensorio montano; interessa l'ampia area territoriale turistica delle alte valli Susa e Chisone, composta dai sei Comuni dell'Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea (Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere) e dai Comuni dell'alta Val Susa (Oulx, Bardonecchia e Salbertrand).

Un contesto territoriale nel quale sono presenti, per vari periodi di maggiore afflusso oltre 150.000 persone fra turisti, sportivi , residenti e lavoratori stagionali. Fra gli obiettivi rientra dunque il rafforzamento della Continuità Assistenziale non solo per la popolazione residente, ma anche per le molte presenze aggiuntive, assicurare un maggiore coordinamento dei servizi e fornire a tutti precisi punti di riferimento assistenziale .

L’organizzazione prevede che il Servizio di continuità assistenziale ( ex Guardia Medica), abbia come riferimenti una sede “centrale” ad Oulx, presso i locali del Poliambulatorio ( foto) , e 3 sedi “satelliti” nei Comuni di Bardonecchia, Cesana T.se e Sestriere, mentre per il progetto estivo non si è riusciti ad attivare l’ambulatorio di Pragelato, come avvenuto lo scorso inverno.

Tutte le sedi sono contattabili ad un unico numero verde gratuito ( Numero verde 800 508 745 ) ; viene garantita la registrazione delle chiamate anche a tutela degli assistiti e la disponibilità, per il personale in servizio, di tutte le postazioni informatiche necessarie e predisposte per l'accesso in rete.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER L’ESTATE 2018

Il Servizio è articolato secondo due diverse configurazioni, quella relativa ai periodi ordinari ( giorni verdi) e quella di maggiore affluenza ( Giorni rossi) .



- GIORNI VERDI (tutti i periodi di stagione turistica ordinaria , non di alta affluenza)

- NOTTE: 2 Medici in turno attivo presso la sede di Oulx nei turni notturni.

- GIORNO: nei giorni prefestivi e festivi 3 medici in turno attivo presso la sede di Oulx. Due di essi garantiscono l'attività ambulatoriale nelle tre sedi “satelliti”:

Bardonecchia h 14.00 – 19.00

Cesana T.se h 9.00 – 13.00

Sestriere h 14.00 – 19.00

Nelle restanti fasce orarie i Medici sono disponibili per le visite domiciliari richieste presso la sede o per l'attività della sede centrale.

- GIORNI ROSSI (periodi di alta affluenza turistica - Dal 17/07/2018 al 26/08/2018)

- NOTTE: 2 Medici in turno attivo presso la sede di Oulx nei turni notturni.

- GIORNO: 3 Medici in turno attivo diurno feriale, prefestivo e festivo, con attività ambulatoriale nelle sedi “satelliti” di Bardonecchia, Cesana e Sestrière nelle stesse fasce orarie dei giorni verdi e di Sauze d’Oulx nella fascia oraria dalle 9.00 alle 13.00.

Nelle restanti fasce orarie i medici sono disponibili per le visite domiciliari richieste presso le sedi satelliti o la sede centrale.

Usufruiranno gratuitamente del Servizio di Continuità Assistenziale i cittadini con la residenza od il domicilio (con attribuzione del Medico di Medicina Generale in deroga al requisito della residenza) nell'ASL TO3.

Ai turisti, agli sportivi ed alla popolazione extra ASL TO3 che beneficiano del Servizio viene richiesto di corrispondere una quota di partecipazione, per le prestazioni usufruite, come previsto dalle tariffe vigenti: Visite ambulatoriali € 25 e Visite domiciliari € 50.

ESTESO DA QUEST’ANNO ANCHE IN VAL SANGONE IL PROGETTO DI ASSISTENZA ESTIVA DENOMINATO “MONTAGNE OLIMPICHE”

Negli anni passati il Servizio di Guardia Turistica in Val Sangone era stato soppresso ed era stata data la disponibilità da parte di alcuni Medici di famiglia di visitare per alcune ore la settimana i turisti a Giaveno, Coazze e Valgioie con pagamento diretto di una quota ai Medici secondo i tariffari previsti. Un sistema di cui avevano fruito, in tutta l’estate 2017 ed in tutta l’area, appena 120 turisti.

Quest’anno l’assistenza nel periodo di maggiore afflusso viene riorganizzata in modo tale da migliorarne l’accessibilità e la fruizione; in particolare per la prima volta viene di fatto esteso al Comune di Giaveno ( per la Val Sangone) il progetto “Montagne Olimpiche “ già funzionante in estate nelle località delle alte Valli Susa e Chisone.



Per il periodo di alta affluenza ovvero dal 17 luglio al 26 agosto 2018 viene dunque previsto quanto segue:

1) E’ attivo senza interruzione l’Ambulatorio di Guardia Medica Turistica presso il servizio di Continuità Assistenziale notturno, feriale e diurno festivo e prefestivo;

2) Viene esteso il ruolo di Guardia Medica Turistica ai Medici del Servizio di Continuità Assistenziale, che potranno quindi prescrivere anche visite ed esami urgenti esclusivamente per i non residenti, nei consueti orari notturni, festivi e prefestivi;

3) Viene applicato il vigente ticket per i non residenti (turisti) presso l’ASL TO3 di 50 euro per le visite domiciliari e di 25 euro per le visite ambulatoriali presso il servizio di Continuità Assistenziale notturno festivo e prefestivo di Giaveno;

4) Dal 17 luglio al 26 agosto 2018 i turni prefestivi di Continuità Assistenziale vengono anticipati alle ore 8:00 ( anziché alle ore 10,00).

“ Il potenziamento dell’assistenza nelle alte valli nei periodi di maggiore presenza turistica è un progetto che avevamo attivato in via sperimentale nel quadro di potenziamento dei servizi territoriali; ora, vista la positiva esperienza degli anni scorsi, possiamo dire che viene confermato a regime, con qualche ritocco migliorativo e con l’estensione a Giaveno” sottolinea il Dr. Flavio Boraso – Direttore Generale dell’ASL TO3 “ Il progetto, condiviso a suo tempo sia con i Sindaci sia con gli operatori economici delle aree olimpiche rappresenta uno sforzo aggiuntivo irrinunciabile in un’area così frequentata, ma nel contempo costituisce uno sforzo economicamente sostenibile non gravando interamente su risorse aziendali ma in parte sui fruitori esterni. Ringrazio i Medici ed Operatori che hanno dato la loro disponibilità a collaborare nell’attuazione del progetto stesso” .