Il Gen. C.A. Vicanolo Giuseppe, Comandante Interregionale dell’Italia nord – occidentale, in visita presso le Fiamme Gialle novaresi

Gli Ufficiali Generali, accolti dal Comandante Provinciale, Colonnello Giovanni Battaglia, hanno incontrato i Comandanti dei Reparti del Corpo siti nel territorio provinciale ed una rappresentanza dei militari di ogni ordine e grado ad essi appartenenti; era presente anche una delegazione della Sezione novarese dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, l’associazione che coordina il personale della Guardia di Finanza in congedo.

Il giorno 27 luglio 2018, il Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza – Gen. C.A. Giuseppe Vicanolo, unitamente al Comandante Regionale Piemonte, Gen.B. Giuseppe Grassi, si sono recati in visita al Comando Provinciale di Novara.

Edizioni Uniart

Redazione: Via Demetrio Casteli 13, 12060 Roddi d'Alba (cn) Tel. 0173.615282 - Fax 0173.615311

Ufficio marketing tel. 0173.615283 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. www.ideawebtv.it

Diretttore Responsabile: Carlo Borsalino Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Reg. Periodici Tribunale Alba n. 8/05

Copyright © 2018 - Tutti i diritti sono riservati. Partita Iva: 01972760043 Privacy Policy