Incidente alpino al Colle della Losa, infortunate due escursioniste francesi

Si è concluso da poco un intervento del personale del 118 con l'ausilio dell'eliambulanza nel comune di Ceresole Reale. Due escursioniste francesi in discesa dal Colle della Losa verso il lago Serrù sono cadute scivolando sulla neve e procurandosi un grave trauma facciale la prima e lievi escoriazioni la seconda.



L'intervento del personale del 118 con il supporto delle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemonte di Locana e Ceresole Reale hanno consentito di recuperare le due escursioniste infortunate per il ricovero in ospedale al CTO di Torino dove sono giunte in codice giallo, una delle due anche con una sospetta frattura a una gamba, e con loro due compagne di trekking fortunatamente illese.