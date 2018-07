Pillole del Piemonte -

Marco Buttieri è il nuovo Presidente di Fruttinnova

Il geometra Marco Buttieri, collaboratore del Banchiere e giornalista Beppe Ghisolfi, è il nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione della Spa Fruttinnova.

Subentra a Floriano Luciano, attuale Segretario dell'assessore regionale all'agricoltura Ferrero, il quale ha lasciato l'incarico societario per ragioni di opportunità in considerazione del fatto che Fruttinnova, per potersi consolidare sul mercato della trasformazione agroindustriale, parteciperà alle opportunità previste dal Piano di sviluppo rurale della Regione Piemonte.

Il geometra Buttieri - che già ricopriva la carica di Amministratore delegato -ringrazia l'ex presidente Luciano per il ruolo avuto nella fase di avviamento di questa esperienza industriale destinata a entrare nella fase operativa a partire dal 2019 con la creazione di un sistema a chilometro zero fra la comunità dei produttori di frutta della zona di Savigliano e Saluzzo e il polo di trasformazione e lavorazione industriale che può contare anche sulla partnership con AMI, Acque minerali italiane.