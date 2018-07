Pillole del Piemonte -

Il Consiglio Provinciale di Asti saluta il Prefetto Paolo Formicola

Il Presidente della Provincia di Asti Marco Gabusi e i Consiglieri Provinciali hanno ricevuto l’annunciata visita del Prefetto di Asti Paolo Formicola, in occasione della seduta del Consiglio dell’11 luglio, per il saluto di commiato.

E’ noto infatti che il Prefetto Formicola è stato nominato, dal Ministero dell’Interno al prestigioso incarico di Vice Capo di Gabinetto del ministro Matteo Salvini.



Il Prefetto Formicola ha espresso soddisfazione per l’esperienza acquisita in questi anni ad Asti: ha potuto constatare, affrontando quotidianamente i molteplici problemi del territorio e venendo a contatto con le diverse realtà presenti, l’importanza degli enti locali ed ha maturato la convinzione che una maggiore collaborazione tra Prefettura, Provincia e Comuni non possa che portare vantaggi al territorio.

Sinergia dunque per raggiungere risultati soprattutto in termini di sicurezza dei territori e dei suoi abitanti. Ha auspicato che, nell’immediato, venga definito l’assetto istituzionale degli enti locali al fine di trovare stabilità dopo le riforme avviate in quest’ultimi anni, in particolare maggiore chiarezza sul ruolo e sulle competenze delle Province e la valorizzazione degli organi politici.



Il Prefetto, salutando il Consiglio Provinciale, espressione di tutti i Sindaci del territorio astigiano, ha espresso la convinzione che, l’attività svolta in questi anni, sarà molto utile per le nuove funzioni che sarà chiamato a svolgere.

Il Presidente Marco Gabusi ha espresso parole di vive congratulazioni per il prestigioso nuovo incarico e ringrazia il Prefetto Formicola per l’ampia e cordiale disponibilità che ha fortificato il rapporto istituzionale fra gli enti.

“Il Prefetto Formicola - dichiara il Presidente della Provincia di Asti Marco Gabusi – lascia un ricordo importante per il lavoro svolto al servizio dei Sindaci e delle loro comunità, con un decisivo contributo per la sicurezza dei territori, e non solo, riscuotendo l’apprezzamento di tutti noi amministratori.”