Agliano Terme: due denunciati per gestione illecita di rifiuti pericolosi

Nell’ambito di servizi congiunti con reparti speciali, in particolare nel settore agricolo e forestale, la Compagnia di Canelli in collaborazione con i Carabinieri forestali, hanno proceduto al controllo di una carrozzeria in Agliano Terme (AT).

Durante queste fasi, i militari accertavano la presenza di tre carcasse di veicoli sezionati nel piazzale antistante la carrozzeria, custodite senza le prescritte modalità, a dispetto di quanto previsto dalla legge. Per questi motivi, oltre a una sanzione amministrativa di circa 3mila Euro, i due titolari della carrozzeria, rispettivamente un albanese cl.82 e un italiano cl. 55, venivano denunciati a piede libero per gestione illecita di rifiuti pericolosi e trattamento illecito di veicoli fuori uso.