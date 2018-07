Pillole del Piemonte -

Auto finisce contro un albero in Corso Peschiera a Torino: ferito il conducente

Alle ore 11.25 circa di oggi, domenica 15 luglio, a Torino, in corso Peschiera all'altezza del civico 265 si è verificato un grave incidente stradale.

Una Citroen C3 condotta da un 74enne, percorrendo corso Peschiera verso corso Francia e in prossimità del civico 265, poco prima dell'incrocio con il corso Monte Cucco, ha deviato la sua traiettoria verso sinistra, per cause in corso di accertamento, forse per malore del conducente, andando a invadere la semicarreggiata opposta, terminando la sua corsa contro un albero della banchina lato sinistro, ovvero quella che separa la carreggiata centrale dalla carreggiata laterale sud del corso Peschiera.

Il ferito è stato trasportato dall'ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Mauriziano con codice verde. Successivamente, intorno alle 14, i medici hanno posto il ferito in prognosi riservata. L'incidente è stato rilevato dagli Agenti del Comando Santa Rita della Polizia Municipale.

c.s.