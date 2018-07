Pillole del Piemonte -

Controlli al mercato di libero scambio di Torino: multati due venditori

Stamane, domenica 15 luglio, a Torino, presso il mercato del libero scambio di via Carcano, Agenti del Comando Porta Palazzo della Polizia Municipale Torino, durante i consueti controlli, hanno effettuato un sequestro di merci nuove poste in vendita da cittadino di nazionalità marocchina e lo hanno sanzionato ai sensi del vigente regolamento comunale con 166 euro di multa.

La merce nuova sequestrata ammonta a 66 paia di scarpe e 5 capi abbigliamento e sono in corso gli accertamenti in merito alla provenienza. Nella giornata di ieri, sabato 14 luglio, altri Agenti dello stesso Comando hanno sequestrato al mercato del libero scambio denominato Barattolo, canale Molassi, 40 capi di abbigliamento nuovo e 40 articoli di cosmetici, in quanto, come sopra, ugualmente merce vietata alla vendita dal regolamento comunale. Anche il commerciante, in questo caso cittadino italiano, è stato multato con 166 di sanzione