Pillole del Piemonte -

Controlli stradali notturni a Torino: una denuncia per guida in stato di ebbrezza

Anche nella notte appena trascorsa, tra sabato 14 e domenica 15 luglio, Agenti del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino hanno effettuato controlli di sicurezza stradale sulle strade dei quartieri Centro e San Salvario.

275 i conducenti di veicoli controllati e 42 le violazioni accertate (guida non facendo uso delle cinture di sicurezza, uso del telefonino alla guida, mancata revisione, semaforo rosso...). Una denuncia per guida in stato di ebbrezza.