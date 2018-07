Pillole del Piemonte -

Furti all'Outlet di Serravalle Scrivia: arrestate due giovani straniere

I militari della Stazione Carabinieri di Serravalle Scrivia, hanno tratto due giovani donne di nazionalità straniera, di lingua francese la cui identità è ancora in fase di accertamento.



Le donne agendo in concorso tra loro, hanno asportato dall’interno di diversi punti vendita del Outlet Mc Arthr Gleen di Serravalle Scrivia, capi d’abbigliamento per un valore di circa 1000 euro, adagiati sugli scaffali e taccheggiati.

Fermate dai Carabinieri, le due donne sono state perquisite e nella borsa di una delle due è stato rinvenuto un coltello a serramanico, presumibilmente utilizzato per taccheggiare gli indumenti.

Tutta la refurtiva del valore totale di 1000 euro è stata rinvenuta e restituita ai legittimi proprietari. Le due donne dovranno rispondere di furto aggravato in esercizio commerciale e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Le due donne sono state tradotte presso la casa circondariale di Vercelli ed in data odierna condannate dal Tribunale di Alessandria rispettivamente ad un anno e cinque mesi e un anno e sei mesi di reclusione con pena sospesa e scarcerate.

c.s.