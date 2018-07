Pillole del Piemonte -

Utilizzo delle palestre della provincia di Asti Entro il 13 luglio le domande

La Provincia di Asti informa che, a seguito dell’ accordo con il Comune di Asti, le società sportive possono presentare domanda per utilizzare le palestre, nell’anno scolastico 2018/2019, entro il prossimo 13 luglio.



“In accordo con l'Assessore allo Sport del Comune di Asti Mario Bovino - dichiara il Presidente della Provincia Marco Gabusi - è stata stabilità l'uniformità della data di scadenza di presentazione delle domande di utilizzo delle palestre e la collaborazione tra Uffici provinciali e comunali per l'attribuzione degli spazi delle palestre in orario extrascolastico, considerando tutti gli impianti sportivi-palestre scolastiche presenti sul territorio comunale, con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo degli spazi in considerazione anche del piano tariffario approvato da ciascun ente, che rimarrà invariato”.



Anche il Consigliere provinciale delegato allo Sport Mario Vespa esprime la propria condivisione e soddisfazione per l’obiettivo raggiunto atto a soddisfare non solo le utenze giovanili, ma anche il settore adulto e quello amatoriale.

I moduli sono in distribuzione presso l’Ufficio Politiche Giovanili e Sport della Provincia di Asti (telefono 0141/433345, fax: 0141/592372 e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) oppure possono essere scaricati dal sito internet www.provincia.asti.it cliccando da home page sul percorso “Sport”.

L’assegnazione delle ore per l’utilizzo degli impianti sportivi provinciali si concluderà entro venerdì 7 settembre 2018.