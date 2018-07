Pillole del Piemonte -

Rii collinari torinesi: Regione e Comune collaborano Approvato in Aula un Odg che impegna la Giunta a definire un accordo di programma

Una collaborazione Regione-Comune per la manutenzione dei rii della collina torinese.

Questo è quanto chiede un ordine del giorno (presentato dalla quinta Commissione) e approvato a maggioranza in Aula.

Con l’Odg si impegna la Giunta regionale a definire un accordo di programma con la Città di Torino che definisca i rispettivi “ruoli e compiti in merito alla manutenzione sia degli alvei che delle sponde dei rii collinari”.

Si è arrivati a tale decisione anche in seguito a una petizione promossa dalla cittadinanza e discussa in Aula, precedentemente esaminata in più sedute dalla quinta commissione Ambiente.

Il documento evidenzia come il reticolo idraulico proveniente dai versanti occidentali della collina torinese, abbia sempre causato problemi ai territori attraversati.

Il Comune di Torino aveva sostenuto a suo tempo la competenza regionale per l’intervento proposto dai promotori dell’iniziativa.

Per la manutenzione degli alvei e delle sponde dei rii collinari di Torino potrebbero essere necessari 350 mila euro, per l’intervento diretto dei corpi specializzati, ricorrendo ai fondi Fsc (Fondo Sviluppo e Coesione) già approvati dal Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) in via di definizione.

Nel corso del dibattito è intervenuta Silvana Accossato (Leu) che ha evidenziato il proficuo lavoro svolto in quinta Commissione di cui è presidente.

Il consigliere Davide Bono (M5s) ha chiesto rassicurazioni sia sulla competenza, sia sull’entità della spesa necessaria a realizzare l’intervento.