Costigliole d'Asti: concluso il corso di studi "3iC"

Si è concluso ieri presso il Castello di Costigliole d'Asti, venerdì 11 maggio, per i 22 studenti internazionali partecipanti, il nuovo Corso di studi organizzato dal Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato e da Ian D’Agata, scrittore di vino e food internazionale e guru degli studi sui vitigni autoctoni italiani, autore di Native Wine Grapes of Italy, testo di riferimento sul tema in tutto il mondo.

Gli studenti hanno sostenuto unesamescritto di 100 domande e si è tenuta una cerimonia di consegna degli attestati.

Il Corso porta il nome 3iC, ’Italian and International Indigena Center for wine and food Studies’, e ha visto la sua prima edizione dal 7 all’11 maggio nei castelli di Barolo e Costigliole d’Asti. Accorsi dai cinque continenti giovani professionisti da Cina, Usa, Taiwan, Svezia, Canada, Australia, Sud Africa e altre nazioni hanno seguito le lezioni e degustazioni create per approfondire la loro conoscenza dei vitigni autoctoni e dei prodotti gastronomici piemontesi della tradizione, allo scopo di formarsi, rafforzare e specializzare la propria carriera nel loro ambito lavorativo.

Una classe composta da figure giovani e professionalmente dinamiche: sommelier emergenti di ristoranti importanti nel mondo, giornalisti e blogger in cerca di nuove prospettive e giovani importatori che lavorano nei loro Paesi alla promozione e alla vendita dei prodotti vinicoli e food del Made in Italy. Nei due castelli si sono svolte lezioni dedicate ai nobili vini del Piemonte, alle produzioni gastronomiche più tipiche e ai prodotti tradizionali. Tra i relatori che hanno accompagnato Ian D’Agata il giornalista Roberto Fiori, La Stampa, l’ampelografa Anna Schneider, il presidente del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato e presidente di ‘Piemonte Land Of Perfection’ (Consorzio che promuove le diverse denominazioni piemontesi), Filippo Mobrici.