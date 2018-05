Pillole del Piemonte -

La carenza energetica negli sport Se ne discuterà in un convegno a Torino l’11 maggio

“La carenza energetica negli sport: conseguenze per ossa, cuore, “performance” e altro” è il tema del convegno in programma l’11 maggio a Torino, presso l’azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza (Molinette, c.so Bramante 88).

Il problema sarà trattato sotto diversi punti di vista, sviluppando, con l’intervento di specialisti, i principali argomenti collegati al tema principale: il tessuto osseo, il disagio dell’organismo, i provvedimenti terapeutici. In conclusione una tavola rotonda condotta dalla giornalista RAI Silvia Rosa Brusin, responsabile di TG Leonardo.

Il convegno è organizzato dalla Commissione regionale Pari Opportunità di concerto con gli assessorati regionali allo Sport e alle Pari opportunità e in collaborazione con l’associazione PR.A.T.O. (Prevenzione Anoressia Torino) e l’Università degli Studi di Torino.

Sono previsti i saluti istituzionali di Giovanni Maria Ferraris, assessore regionale allo Sport, Maria Peano presidente Commissione regionale Pari Opportunità, Guido Regis vice presidente OMCeO Torino, Giorgio Gilli presidente SUISM, Marco Minetto per la Scuola di specializzazione in Medicina dello Sport, Gianfranco Porqueddu presidente Coni, comitato regionale.

Iscrizioni e info senza ECM