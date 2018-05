Pillole del Piemonte -

Alessandria: arrestato ed in attesa di estradizione 28enne romeno L'uomo è ritenuto appartenente ad un'associazione criminale dedita alla tratta di esseri umani

Ad Alessandria, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo hanno tratto in arresto, ai successivi fini estradizionali, P.M., 28enne di nazionalità rumena, dando esecuzione al mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti dalle Autorità di Polizia e Giudiziaria del suo Paese d’origine in quanto ritenuto appartenente ad un’associazione criminale dedita alla tratta di esseri umani.

I militari, allertati nei giorni scorsi dai “colleghi” rumeni, dopo brevi ricerche ed appostamenti lo hanno localizzato in un appartamento di via Dante, ove il 28enne si era stabilito unitamente ai suoi familiari. Nel tardo pomeriggio l’irruzione. L’uomo non ha opposto resistenza. Condotto dapprima negli uffici di Piazza Vittorio Veneto per le formalità di rito - ove, reso edotto, tra l’altro, di quanto previsto dalla Legge 22 aprile 2005 n. 69, ha espresso il desiderio di non essere consegnato alle Autorità del proprio Paese – è stato successivamente rinchiuso presso la locale casa circondariale, a disposizione delle competenti Autorità Giudiziarie, in attesa del disbrigo delle procedure per la sua estradizione.

