Incidente a Carmagnola, morto 68enne in scooter

Brutto incidente ieri sera, mercoledì 25 aprile, intorno alle 23 a Carmagnola e più precisamente in via Alberti angolo via Sospiri. Coinvolti una Vespa Piaggio ed un'autovettura.

Ad avere la peggio è stato il guidatore dello scooter, 68enne residente proprio a Carmagnola, che ha perso la vita sul colpo nonostante i vani tentativi dei soccorsi, giunti prontamente sul posto.

Illeso, invece, il conducente della vettura, 49enne di Pocapaglia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Carmagnola che ora indagano sulla dinamica dello scontro.