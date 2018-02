Pillole del Piemonte -

Tortona: denunciato un operaio 48enne tortonese per i reati di percosse e violenza L'uomo è appartenente alla tifoseria “HSL Derthona” Gruppo Ultras Lions

I carabinieri della stazione di Tortona, al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà, per i reati di percosse e violenza nei confronti degli addetti ai controlli di luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, un operaio 48enne tortonese.



Il predetto, appartenente alla tifoseria “HSL Derthona” Gruppo Ultras Lions, durante la partita del campionato regionale tra la citata squadra e la Gaviese, disputata domenica 4 febbraio 2018 in Pontecurone, percuoteva un addetto al controllo dei servizi interni alla struttura sportiva, procurandogli escoriazioni giudicate guaribili in alcuni giorni.

L’uomo è stato segnalato all’autorità di P.S. per l’applicazione del Daspo, al fine di potergli impedire il futuro accesso a manifestazioni sportive e così prevenire ulteriori intemperanze.