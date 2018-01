Pillole del Piemonte -

Controlli sul territorio astigiano: 5 persone denunciate

Nel corso di un servizio straordinario di controllo, dispiegato su tutto il territorio della provincia e finalizzato alla prevenzione dei reati in genere, sono state controllate 68 autovetture, 114 persone, rilevate 13 infrazioni al Codice della Strada, nonché sono state eseguite le seguenti attività.

Un nigeriano di 21 anni sottoposto agli arresti domiciliari ad Asti è stato denunciato per evasione in quanto, al controllo dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile non era presente al proprio domicilio; un 24enne di Montafia è stato deferito per guida sotto effetto di stupefacenti dai carabinieri del Nucleo Operativo e e Radiomobile della Compagnia di Villanova poiché risultato positivo a cocaina e cannabinoidi.

Infine tre soggetti, di cui un 39enne moldavo a Baldichieri a seguito di controllo effettuato da militari della locale Stazione e nel capoluogo, ad opera della Stazione di Asti, un marocchino 35enne e una donna albanese 25enne, sono stati denunciati ai sensi delle norme sull’immigrazione clandestina, in quanto irregolari sul territorio nazionale.

