Pillole del Piemonte -

Controlli dei carabinieri a Tortona: un arresto e tre denunce

Nel corso del servizio coordinato disposto dal Comando Compagnia di Tortona nei giorni del 27 e 28 gennaio i carabinieri hanno: tratto in arresto in flagranza di furto aggravato un 31enne tortonese residente in Alessandria, pregiudicato, tossicodipendente, sorpreso mentre asportava da autovettura in sosta, a cui aveva rotto un finestrino, effetti personali presenti nell’abitacolo.

Denunciato in stato libertà un 26enne alessandrino residente in Tortona, pregiudicato per violazione alle norme sugli stupefacenti, ritenuto responsabile di furto aggravato di denaro contante in danno del supermercato “Ekom” di Tortona. Inoltre è stato denunciato in stato libertà un 41enne catanese domiciliato in Carbonara Scrivia, pregiudicato, sorpreso alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza.

Infine è stato denunciato in stato libertà un 68enne napoletano residente in Castelnuovo Scrivia, pregiudicato, trovato in possesso di un fucile acquistato con un titolo di polizia scaduto di validità e detenuto illegalmente presso la propria abitazione.