Pillole del Piemonte -

Controlli dei carabinieri nei centri commerciali di Casale Monferrato: 5 persone denunciate

La Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato ha intensificato i controlli sul territorio, impiegando un elevato numero di militari, in divisa e in borghese, dedicando particolare attenzione al controllo dei centri commerciali e agli esercizi pubblici, al fine di prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio e la persona, ottenendo i seguenti risultati.

I militari del NOR – Aliquota Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà tre cittadini sudamericani, due donne e un uomo, di età compresa tra i 24 e i 32 anni, con precedenti di polizia, poiché avrebbero asportato a un cliente di un centro commerciale casalese un cellulare, poi rinvenuto all’interno della giacca del cittadino sudamericano. I militari del NOR – Aliquota Operativa hanno denunciato in stato di libertà per oltraggio e resistenza un 33enne albanese, con precedenti di polizia, poiché durante un controllo a un esercizio commerciale avrebbe inveito contro i militari e opposto loro resistenza, rifiutandosi di fornire le proprie generalità.

I militari della Stazione Carabinieri di Balzola hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un 24enne di origini straniere, poiché avrebbe asportato da un centro commerciale della zona, un paio di scarpe di marca, dove aver manomesso il dispositivo antitaccheggio.

c.s.