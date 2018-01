Pillole del Piemonte -

Asti: corso di formazione per aspiranti Guardie Venatorie Volontarie

La Provincia di Asti organizzerà prossimamente un corso di preparazione per aspiranti Guardie Venatorie Volontarie organizzato e gestito dalle Associazioni Venatorie Arcicaccia, Enalcaccia, Federcaccia, Libera Caccia ed E.P.S. fornendo supporto amministrativo e logistico.



Il corso, aperto ai cittadini in possesso dei requisiti prescritti dal T.U.L.P.S. si svolgerà in orario serale, ancora da definire, nel Salone Consigliare della Provincia di Asti, P.zza Alfieri, 33 Asti.



“Quello di Guardia Venatoria Volontaria è un ruolo di grande responsabilità ma soprattutto di altissima utilità – afferma il Presidente della Provincia di Asti, Marco Gabusi. - Si tratta di una risorsa fondamentale per garantire sicurezza e regolare svolgimento dell'attività venatoria.

Il contributo dei volontari nell'attività di controllo rappresenta un modello positivo che intendiamo valorizzare. Inoltre il ruolo, a carattere completamente volontario, - conclude Gabusi - fa ulteriormente onore alle persone che hanno scelto di dedicare una parte del loro tempo libero al servizio del territorio”.



“L’iniziativa intrapresa dalle Associazioni venatorie e da EPS - dichiara il Consigliere Provinciale delegato alla Caccia, Fabio Carosso - ha in particolare l’obiettivo di creare le basi per un ricambio generazionale di cui si cominciava ad avvertire la necessità, per cui ci auguriamo una nutrita adesione al corso, condizione necessaria per il suo svolgimento”.



Al termine del corso i partecipanti sosterranno l’esame per la verifica dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni di pubblico ufficiale, qualifica riconosciuta alle guardie venatorie volontarie.



Per informazioni: Provincia di Asti tel. 0141/433204 (il martedi dalle ore 14 alle ore 15.30 e il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00).