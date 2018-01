Pillole del Piemonte -

Nizza Monferrato: 34enne sinti denunciata per furto

Una donna astigiana di etnia sinti di 34 anni è stata deferita in stato di libertà dai militari della Stazione di Nizza Monferrato, in quanto ritenuta responsabile del furto di generi alimentari per un valore di 600 Euro, avvenuto il 5 dicembre scorso presso il supermercato “Prestofresco” di Corso Acqui a Nizza Monferrato.

A carico medesima veniva avviata procedura amministrativa di applicazione misura prevista dal d.l.vo 159/2011 per il divieto di ritorno nel comune di Nizza Monferrato per tre anni.