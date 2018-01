Pillole del Piemonte -

Alessandria: custodia cautelare in carcere per due pregiudicati nord africani accusati di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alessandria, intervenuti a seguito della segnalazione di alcuni tentati furti in esercizi commerciali di corso Roma, hanno fermato due pregiudicati di origine nord africana, rispettivamente di 30 e 33 anni, presunti responsabili dei fatti, che alla richiesta di esibire i documenti di identificazione, si sono dati ad immediata fuga.

Inseguiti e raggiunti, i due, nel tentativo di sottrarsi all’identificazione, si sono scagliati contro i militari operanti che altro non hanno potuto fare che trarli in arresto per la resistenza opposta e denunciarli per il tentativo di furto in due esercizi di vendita.

Nel corso del processo tenutosi questa mattina, il Giudice del Tribunale di Alessandria ha convalidato l’arresto dei due e, visto il grave reato commesso ed i numerosi precedenti a loro carico, ne ha ordinato la custodia cautelare in carcere.