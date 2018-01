Pillole del Piemonte -

A mezzanotte e cinque minuti il primo bimbo nato del 2018 al Sant'Anna di Torino Si conferma il primo ospedale d'Italia per nascite

All'ospedale Sant'Anna della Città della Salute di Torino il primo bambino del 2018 è HADEGA nato da parto spontaneo alle 00:05, maschio del peso di 2.880 g. Primo figlio di una coppia di egiziani.

La seconda è PETRA, nata alle 01:52, una bambina di 3.340, nata da genitori italiani.

Ad entrambi è stata garantita l'assistenza "one to one" in travaglio e l'allattamento al seno già dalla prima ora dal parto.

Gli ultimi 2 nati del 2017 sono due maschi, ANDREA ANTONIO nato alle 22:29 e HAOZHEN nato alle 23.42 da una coppia di genitori cinesi.

Un grande regalo lo hanno fatto la sig.ra Alina, mamma di Cloe nata alle 22.10 e la sig.ra Valeria, mamma di Elena Sofia nata alle 02:36, che hanno deciso di donare il sangue cordonale a scopo solidaristico. Un buon auspicio per superare le 300 donazioni di sangue cordonale effettuate al Sant'Anna nel 2017.



Anche nel 2017 il Sant'Anna con 7.015 parti si conferma il 1° d'Italia e tra i primi ospedali d'Europa per numero di parti con un incremento del 3,7% rispetto al 2016, (erano 6.761).

Al Sant'Anna hanno partorito donne di 87 nazionalità diverse. I parti gemellari o multipli sono stati 252, la metà circa di tutti quelli verificatesi in tutto il Piemonte.

La percentuale di tagli cesarei è del 30,9%, stabile rispetto all'anno precedente. La peridurale in travaglio è stata garantita a circa 2000 donne (35% dei travagli), mentre nei restanti casi il contenimento del dolore in travaglio di parto è stato effettuato con altre forme di analgesia fisiologica (massaggio, acqua, calore).