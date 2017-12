Pillole del Piemonte -

Danneggia gli specchietti di più di 15 auto in sosta in Via Marconi, arrestato dai Carabinieri di Novi Ligure

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Novi Ligure hanno tratto in arresto per danneggiamento aggravato e continuato H. R., 36 anni, noto alle Forze dell’Ordine per precedenti in materia di stupefacenti e reati contro la persona.



L’intervento è stato tempestivo grazie ad una prima segnalazione, arrivata tramite il 112 alla Centrale Operativa di Novi Ligure alle 4.00 di stamattina, da parte di una donna che ha riferito di vedere dalla finestra di casa sua un uomo mentre tentava di sradicare gli specchietti delle autovetture parcheggiate in sosta. L’autoradio, giunta pochi istanti più tardi, ha trovato l’uomo segnalato mentre, in forte stato di alterazione psico-fisica, presumibilmente derivante dall’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, era intento a danneggiare lo specchietto di un’altra autovettura, una Volkswagen di colore blu.



Almeno 15 le autovetture trovate danneggiate dai Carabinieri in Via Marconi e sull’area parcheggio all’incrocio con Via Peloso, ma potrebbero essere molte di più ed avere interessato le vie limitrofe. I titolari delle autovetture sono invitati a presentare immediatamente querela presso la Stazione di Novi Ligure, al fine di ricostruire l’esatta portata della condotta dell’uomo, al momento trattenuto in stato di arresto.