Città di Savigliano: Agosto in città 2018

Un calendario ricco di eventi per Agosto in città 2018 a Savigliano.

SABATO 4 ore 16.00 – Palazzo Taffini, Via S. Andrea 53 MÚSES Accademia Europea delle Essenze BELLE DA MORIRE: piante velenose, fra thriller e storie vere Laboratorio per scoprire il mondo delle piante velenose e le più fantastiche e famose storie ad esse collegate (costo € 15,00).

Informazioni e prenotazioni: Mύses tel. 0172/375025 www.musesaccademia.it

VENERDÌ 17 FESTEGGIAMENTI FRAZIONE SUNIGLIA FESTA PATRONALE DI S. BERNARDO

ore 14.30 – GARA ALLE BOCCE (iscrizione € 10) ore 20.00 – GARA A TRESETTE a coppie fisse (iscrizione € 10)

ore 20.00 – GARA A TRESETTE a coppie fisse (iscrizione € 10)
ore 20.00 – GARA A SCALA 40 individuale di 151 punti (iscrizione € 10) Informazioni e prenotazioni: Assoc. Noi di Suniglia, Dotta 331/7320481, Bergesio 333/3409549, Rivarossa 328/0148040, Mellano 346/6365390

SABATO 18 FESTA PATRONALE SANTUARIO della SANITÀ

ore 20.00 – Santuario della Sanità CENA DELL'AMICIZIA "MINESTRONE NELLA BIOVA" Prenotazioni entro il 12 agosto Informazioni: tel. 0172/21763-21702 347/0058197

DOMENICA 19 FESTA PATRONALE SANTUARIO della SANITÀ ESPOSIZIONE LAVORI 17^ EDIZIONE PREMIO “PIERO, STEFY ED ENRICO” Tema “70 ma non li dimostra…. Buon Compleanno Costituzione”, c/o il Salone Polifunzionale dal 19 al 22 agosto 2018. ESPOSIZIONE L’ingegno e la creatività di artiste saviglianesi. Orario: domenica e martedì 9/22, lunedì e mercoledì 16/20.

ore 9.30 – TORNEO DI PING PONG organizzato da ADPGS Auxilium Fossano

ore 21.00 – CONCERTO PER UN’AMICA, 8° Memorial Paola Lanzetti con i “CONTROVENTO” Ingresso libero

FESTEGGIAMENTI FRAZIONE SUNIGLIA FESTA PATRONALE DI S. BERNARDO 5° Raduno di Auto e Moto D’epoca Incontro-raduno non competitivo di auto e moto d’epoca; ritrovo ore 8,00 in Frazione Suniglia; percorso con partenza alle ore 10,00 dalla Frazione Suniglia, si procede verso il centro di Savigliano per poi tornare a Suniglia passando dalla Frazione Cavallotta. Organizzata dal Comitato “Noi di Suniglia”.

LUNEDÌ 20 FESTA PATRONALE SANTUARIO della SANITÀ ore 16.30/17.00 – FESTA DEI BAMBINI con benedizione e lancio dei palloncini ore 21.00 – FESTA DELLA BIRRA

MARTEDÌ 21 FESTA PATRONALE SANTUARIO della SANITÀ ore 10.15 – PREMIAZIONE CONCORSO “70 ma non li dimostra… Buon Compleanno Costituzione”.

ore 18.30 – MARENDA SINOIRA in allegria presso il padiglione coperto e a seguire SPETTACOLO DI DANZA della SCUOLA FUTURA 93 di Fossano dei Maestri Bosio.

FESTEGGIAMENTI FRAZIONE SUNIGLIA FESTA PATRONALE DI S. BERNARDO

ore 21.00 – 5° MEMORIAL SILVIO TONSO GARA ALLE BOCCE (iscrizione € 10) La gara proseguirà da mercoledì 22 a sabato 25 con inizio alle ore 14.

MERCOLEDÌ 22 FESTA PATRONALE SANTUARIO della SANITÀ

ore 21.00 – SERATA DI BALLI OCCITANI con il Gruppo “Cèl Dobert” e intermezzo teatrale con l’Associazione LE NUVOLE con nastri e bandiere.

ore 22.15 – SPETTACOLO PIROTECNICO a cura della Ditta Parente-Melara (Rovigo). FESTEGGIAMENTI FRAZIONE SUNIGLIA FESTA PATRONALE DI S. BERNARDO

ore 21.00 – Apertura festeggiamenti con “GRIGLIA SUNIGLIA” (costo grigliata € 16). Prenotazione obbligatoria entro il 21 agosto.

Da GIOVEDÌ 23 a LUNEDÌ 27 Palazzo Taffini, Ridotto Teatro Milanollo e Salone Istituto GB Fergusio Master Class Summer Camp 2018, master class di canto lirico – progetto “TERESA BELLOC”, con la partecipazione di giovani allievi cinesi del Conservatorio di Wuhan. Docente Silvana Silbano (mezzosoprano) e Andrea Turchetto (pianoforte). A cura Civ. Ist. Musicale GB Fergusio e Assoc. Spazio Arte e Musica; in collaborazione con Conservatorio di Wuhan (Cina).

Informazioni: Ist. Fergusio tel. 0172/712269 www.fergusio.it

VENERDÌ 24 FESTEGGIAMENTI FRAZIONE SUNIGLIA FESTA PATRONALE DI S. BERNARDO ore 20.30 – A SUNIGLIA C’È IL MARE (costo cena € 18) Prenotazione obbligatoria entro il 23 agosto.

SABATO 25 ore 11.00 e 16.00 – Palazzo Taffini, Via S. Andrea 53 MÚSES Accademia Europea delle Essenze ATELIER DEL PROFUMIERE: NUVOLE DI AGRUMI Laboratorio di profumeria e cosmesi per conoscere gli agrumi e le loro milel combinazioni (costo € 30,00).

Informazioni e prenotazioni: Mύses tel. 0172/375025 www.musesaccademia.it

FESTEGGIAMENTI FRAZIONE SUNIGLIA FESTA PATRONALE DI S. BERNARDO

ore 19.30 – SANGRIAPERICENA CON… (buffet + bevanda € 10,00) A seguire 2° CARNEVALE ESTIVO con Dj Set con Dj Gasta, premi e gadget per le maschere più originali.

ore 21.00 – Palazzo Taffini, Via S. Andrea 53 CONCERTO di canto lirico “La via della seta”– progetto “TERESA BELLOC 2018”. Partecipa Chu Jun famosa strumentista di Erhu (antico strumento cinese a corde risalente alla dinastia Tang).

A cura Civ. Ist. Musicale GB Fergusio. Ingresso libero Informazioni: Ist. Fergusio tel. 0172/712269 www.fergusio.it

DOMENICA 26 FESTEGGIAMENTI FRAZIONE SUNIGLIA FESTA PATRONALE DI S. BERNARDO

ore 8.30 – 23a CAMMINATA COL CANE NEL DI’ DI FESTA con rinfresco

ore 14.30 – GARA ALLE BOCCE 5° Memorial Bruno Barbero (iscrizioni € 10)

ore 19.00 – CENA in collaborazione con il Gruppo Alpini Sezione Savigliano. A seguire GRANDE SERATA DANZANTE con l’Orchestra INES E I PAPILLON – Ingresso gratuito

LUNEDÌ 27 FESTEGGIAMENTI FRAZIONE SUNIGLIA FESTA PATRONALE DI S. BERNARDO

ore 14.30 – GARA ALLE BOCCE (iscrizione € 10)

ore 21.00 – Palazzo Taffini, Via S. Andrea 53 CONCERTO di canto lirico – progetto “TERESA BELLOC 2018”.

Serata finale con esibizione giovani cantanti cinesi allievi della Master Class Summer Camp 2018.

Andrea Turchetto (pianoforte). A cura Civ. Ist. Musicale GB Fergusio. Ingresso libero Informazioni: Ist. Fergusio tel. 0172/712269 www.fergusio.it

MARTEDÌ 28 FESTEGGIAMENTI FRAZIONE SUNIGLIA FESTA PATRONALE DI S. BERNARDO

ore 20.30 – A SUNIGLIA C’È IL MARE (costo cena € 20) Prenotazione obbligatoria entro il 27 agosto.

MERCOLEDÌ 29, GIOVEDÌ 30 E VENERDÌ 31 GRUPPO ROSA, MA NON SOLO Trekking del Nivolet dalla Val d’Aosta al Piemonte nel Parco del Gran Paradiso.

Tre giorni nello splendido ambiente del Parco del Gran Paradiso, ai piedi del “4000” più vicino a noi… (difficoltà E).

Informazioni e prenotazioni: tel. 0172/33472 335/5220108 www.caisavigliano.it

GIOVEDÌ 30 e VENERDÌ 31 FESTEGGIAMENTI FRAZIONE SUNIGLIA FESTA PATRONALE DI S. BERNARDO

ore 20.30 – GARA ALLE BOCCE INDIVIDUALE (costo €10)

VENERDÌ 31 ore 17.30/20.30 – Palazzo Taffini, Via S. Andrea 53 MÚSES Accademia Europea delle Essenze DOPPIO SENSO SPECIAL Apertura serale per una visita esclusiva alla mostra “Doppio Senso” con giochi sensoriali abbinati alle essenze gourmand e altre sorprese (costo € 10,00).

Informazioni e prenotazioni: Mύses tel. 0172/375025 www.musesaccademia.it