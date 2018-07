Eventi -

Collisioni 2018: Lenny Kravitz chiude con un sold out il festival di Barolo (VIDEO) Edizione in calo, 20mila presenze in meno a causa delle nuove norme sulla sicurezza

Si è conclusa ieri sera con un sold out l'edizione 2018 di Collisioni.

Un tutto esaurito fatto segnare da Lenny Kravitz, che non è bastato a salvare i numeri del festival, con 20mila presenze in meno (80mila contro le 100mila dello scorso anno) a causa delle nuove norme sulla sicurezza degli eventi.



"Collisioni si è confermato un modello vincente - ha affermato il direttore Filippo Taricco - ma questa è stata un'edizione sofferta per via delle nuove norme sulla sicurezza. Ringrazio l'assessore alla Cultura della Regione Piemonte e le Fondazioni Crc e Crt che ci hanno permesso di fare il decennale, ma se le cose non cambiano la prossima edizione è a rischio, i costi sono diventati troppo alti.Negozianti e albergatori - aggiunge Taricco - hanno guadagnato un milione e mezzo in meno. Un vero peccato per il territorio".

In questo scenario ben poco confortante, a parlare ieri sera è stata la musica, quella di uno dei più eminenti musicisti rock del nostro tempo.

Lenny Kravitz ha incendiato una Piazza Colbert segnata dall'ennesimo sold out con la sua incredibile carica ed uno stile trasversale capace di andare a toccare i generi più sariati, dal soul al rock, dal funk al pop, fotografandone una poliedricità che si rispecchia anche nelle molteplici attività, dal musicista al produttore sino all'attore.



Il concerto di Barolo lo ha visto compiere un appassionante viaggio all'interno della sua discografia, dall'apertura affidata nientemeno che alla celebre 'Fly Away', passando per le sempreverdi 'Bring It On', 'American Woman' destinata a sfociare in un'incredibile 'Get Up Stand Up' di Bob Marley sino alle varie 'It Ain't Over', 'Til It's Over', 'Can't Get You Off My Mind', 'Believe' e 'Always On The Run'. Con 'It's Enough' e 'Low' viene celebrato il più recente 'Raise Vibration' mentre il gran finale è affidato a 'Let Love Rule' e 'Are You Gonna Go My Way?', con una lunga coda strumentale che consente all'artista di fondersi con il suo pubblico chiudendo nel modo più eclatante un concerto di incredibile levatura.

