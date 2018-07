Eventi -

L'alta via del sale, il 26 luglio presentata in una giornata-evento Organizzata dall'Atl del cuneese sulla piu' bella strada bianca d'Europa

A poco più di un anno dall’affidamento di gestione dell’Ufficio Turistico IAT di Limone Piemonte all’ATL del Cuneese, la stessa ha organizzato, una seconda giornata-evento (la prima si tenne nel giugno 2017), che si è svolta il 26 luglio, per la presentazione ad autorità e giornalisti dell’Alta Via del Sale che, ha affermato il Presidente dell'ATL del Cuneese Mauro Bernardi, “rappresenta per il Cuneese, l’Imperiese e la vicina Costa Azzurra un'eccellenza, grazie ai suoi 60 chilometri (tratto Limone - Monesi, ma se ne possono esplorare di più) percorribili a piedi, in bicicletta, a cavallo e con i mezzi a motore (contingentati e a giorni prestabiliti).Il nostro obiettivo è quello di dare massima visibilità a questo itinerario che si inerpica oltre i 2.000 metri di quota regalando ai fruitori paesaggi mozzafiato".

"L’Alta Via del Sale - ha commentato il Direttore Paolo Bongioanni - è un prodotto turistico unico nel suo genere che richiama, ogni anno, sempre più turisti da ogni parte d’Europa desiderosi di vivere l’esperienza unica di partire dalle Alpi per raggiungere il mare a piedi, in sella alla bici, in moto o in quad. L'ATL del Cuneese ha voluto organizzare questo incontro programmatico con i rappresentanti delle istituzioni piemontesi, liguri e francesi, alla presenza di giornalisti italiani e francesi, per parlare di questo straordinario patrimonio di strade d'alta quota che collega i fortini di Limone Piemonte con la Valle delle Meraviglie e quindi con Sanremo e Ventimiglia.

L’Alta Via del Sale rappresenta un prodotto turistico unico nel panorama europeo e, al contempo, la cerniera di unione tra sud Piemonte, Francia e Riviera di Ponente: può quindi divenire il primo mattone per un "edificio turistico" tra Alpi e mare”.

All’evento hanno dunque partecipato autorità cuneesi, liguri e francesi. Jean-Pierre Vassallo, Sindaco di Tende ed Angelo Fruttero, Sindaco di Limone Piemonte hanno simbolicamente inaugurato il tracciato con un doppio taglio del nastro italo-francese.

“Non siamo né italiani, né francesi – ha dichiarato orgoglioso Vassallo – siamo transfrontalieri! L'Alta Via del Sale fu costruita per dividere i popoli d'Italia e Francia: si trattava infatti di una strada militare. Ecco, oggi tutti insieme la rinominiamo la "Strada dell'Amicizia". Sindaci italiani e francesi, insieme, ogni anno si impegnano per la riapertura estiva di questo percorso che unisce e, per questo, può essere considerata una vera Strada Europea”.

“L’Alta Via del Sale è aperta al pubblico – ha continuato il Sindaco di Limone Piemonte Angelo Fruttero – con traffico regolamentato e a pagamento. Il lunedì ed il martedì la rotabile è chiusa ai mezzi a motore ed a totale disposizione di ciclisti, escursionisti e cavalieri. Dal mercoledì alla domenica possono transitare fino ad 80 auto e fino a 140 moto o quad. Le auto pagano 15 € per il transito, moto e quad 10€.”

Oltre al transito di turisti, l'Alta Via del Sale diventa in estate anche scenario di manifestazioni sportive quali la Transalp Experience 2018 da Limone Piemonte a Sanremo in programma dal 31 agosto al 2 settembre prossimi, nell'ambito dell'e-bike festival organizzato da Limone On.

"Quest'anno la Transalp vedrà una prima edizione in notturna riservata alle e-bike, percorribile a gruppi di due o tre biker con il solo ausilio del gps. Rimarrà invece invariata la Transalp diurna che si sdoppierà con percorso leggermente differenziato per e-bike e bici muscolari." ha commentato Elio Bottero.

Sergio Disteffano, Sindaco di Garessio presente all'iniziativa anche in rappresentanza dell'Unione Montana Alta Val Tanaro, ha affermato: "L'Alta Via del Sale è un itinerario di splendida ed unica bellezza: sono certo che continuerà ad avere una forte crescita in termini turistici."

Il nutrito gruppo di amministratori e giornalisti, dopo la pedalata, ha raggiunto il Rifugio Don Barbera al Colle dei Signori (Comune di Briga Alta), dove è stato accolto dal gestore Matteo Eula con polenta e piatti della tradizione culinaria piemontese e ligure.

Tutti i presenti hanno concordato sulla necessità di promuovere insieme l’Alta Via del Sale, considerata un prodotto turistico strategico: “Ci auguriamo che questa celebrazione di unione dei tre territori (Cuneese, Liguria e vicina Francia), vocati al turismo outdoor e con importanti interconnessioni commerciali, possa consolidare i rapporti e le collaborazioni reciproche.”

L'esperienza sull'Alta Via del Sale è stata possibile grazie alla disponibilità di mezzi e di accompagnatori del club di prodotto Cuneo Bike Experience (Conitours) e di Bottero Ski, dei quad di Albino Rocca e grazie alla collaborazione dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime.

“Per dare il massimo risalto possibile all’evento ed al prodotto turistico che l'Alta Via del Sale rappresenta – ha concluso il Direttore Paolo Bongioanni - abbiamo realizzato oggi servizi promozionali con giornalisti ed operatori provenienti dal Piemonte, dalla Liguria, dalla Toscana e dalla Francia. Servizi dedicati andranno in onda anche su SportItalia e sulla RAI, mentre il quotidiano Nice Matin dedicherà all'Alta Via del Sale un approfondito reportage a colori.”