Per i Giovedì della Gramigna "Con gli occhi pieni di te", la storia di Giuseppina, donna e fotografa.

Per concludere il ricco luglio della rassegna culturale dei "Giovedì della Gramigna", il Comune di Gaiola ospita Alberto Pezzini, che presenta il suo libro "Con gli occhi pieni di te", la storia di Giuseppina, donna e fotografa.

Alberto Pezzini, avvocato cinquantenne con all’attivo già alcuni libri come “Volevo fare l’avvocato” (Historica 2015) e “Ciao papà sono qui” (Athene edizioni 2016), non ha mai conosciuto sua nonna, ma ha sempre sentito i suoi occhi sopra di sé.

Ha deciso di scriverne in “Con gli occhi pieni di Te” perché lei continui a scrivere.

Il racconto, un po’ vero e un po’ fiabesco, è incentrato sulla figura di una nonna mai conosciuta che, a distanza di quasi un secolo, si svela idealmente ai discendenti narrando le sue avventure di fotografa nel Piemonte d’inizio Novecento.

Una storia di affetti, di luoghi e di memorie, narrata con stile asciutto e poetico ai ragazzi e agli adulti, a chi vuole ascoltare…

L’autore narra con efficacia pittorica ed il testo è arricchito da belle immagini realizzate da un giovanissimo artista, Jacopo Schiano di Tunnariello, nato a Sanremo nel 2003.

Introduce e modera Eliana Brizio, cofondatrice di Noosoma.

L'appuntamento è per giovedì 26 luglio alle ore 20,45 in sala Tiboldo, via Piave 3, Gaiola. Ingresso libero.

I GdG non si concludono con luglio, ma continuano per tutto il 2018.

I prossimi appuntamenti:

- giovedi 2 agosto "Educare...come?"

- giovedi 9 agosto passeggiata astronomica alla scoperta delle stelle cadenti.