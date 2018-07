Eventi -

Burattinarte Summertime dal 6 al 29 luglio 2018 XXIV Festival Internazionale Teatro di Figura, a La Morra il 13 luglio e il 14 luglio ad Alba

Dopo le bellissime anteprime e la partenza del primo weekend della 24esima edizione del Festival, Burattinarte torna a La Morra il 13 luglio e prosegue la collabor azione con TANA(ro) LIBERA TUTTI il 14 luglio ad Alba , presso il parco Tanaro.



Il programma del 13 Luglio a La Morra

Alle ore 21.30 , in Piazza del Municipio ( in caso di pioggia Salone Polifunzionale ), andrà in scena La bella Fiordaliso e la strega Tirovi na di Alberto De Bastiani (Vittorio Veneto), spettacolo nato dalla collaborazione con il poeta Giovanni Trimeri, nel ricordo e nell’insegnamento delle più belle fiabe dei fratelli Grimm. La storia si snoda tra colpi di scena e gag della ricca tradizione del teatro di burattini: una storia con i vestiti della tradizione, ma il ritmo e le complessità della vita di oggi, in cui perfino i briganti hanno aggiornato le loro richieste di riscatto aggiungendo, al “solito” malloppo in oro, anche dei particolari beni di consumo. Grazie anche ai bellissimi e caratteristici burattini e oggetti scenici di James Davies e agli effetti sonori di Silvia De Bastiani, Alberto De Bastiani ibrida la tradizione co n un racconto che parla proprio d’ innovazione, di tecnologie in con tinua evoluzione, di prodotti ge nuini, biologici, certificati... a ltro che mela avvelenata!

Alle 21.00 e alle 22.30 , appena prima e appena dopo lo spettacolo, con il coordinamento della professoressa Giusi Sereno, le studentesse della III e IV A del Liceo A rtistico Pinot Gallizio di Alba guideranno il pubblico nei percorsi di Arte inaspettata, visite guidate oltre la baracca dei burattini , per far conoscere le opere d'arte di La Morra, un'opportunità per scoprire inaspettati tesori del territorio, mezz’ora p rima o dopo gli spettacoli.



Il programma del 14 Luglio ad Alba – Parco Tanaro

In caso di pioggia munirsi d’ombrello.

Per merenda l’ Associazione LaCasaRotta (Alba /Cherasco) cucinerà le Frittelle FavolOse : la Bouvette di Burattinarte sarà composta da cre pes dolci e salate accompagnate da una fiaba o una filastrocca.

L’ Associazione Magog proporrà alle ore 17 . 45 le Parole Volanti : gli attori, in un breve atto unico, declameranno Filastrocca con filo , versi e parole, letti, cuciti e aggrovigliati sul pubblico.

La performance ideate insie me a Consuelo Conterno, prende spunto dall'opera e dalle parole di Maria Lai: la parola come gioco, crea tessiture di percorsi fantastici, come ripeteva l’ artista “il gioco è l'arte dei bambini e l'arte è il gioco degli adulti”.

Alle ore 18.00 andranno in scena i burattini a guanto di Alberto De Bastiani con i suoi burattini ne I l segreto di Arlecchino e Pulcinella.

Come nel teatro di Mangiafuoco, avremo sulla scena Arlecchino e Pulcinella, le due simpatiche maschere che div ertono grandi e piccini.

Sempre pronte alla battuta e allo scherzo, porteranno gioia e allegria perché possiedono un segreto per arrivare al cuore della gente. Ma non a tutti questo piace...

Uno spettacolo che contamina la tradizione veneta con quella nap oletana utilizzando le maschere tradizionali delle due regioni, caratterizzato da un crescendo di ritmo, arguzia ed energia.

Alberto De Bastiani , attore e burattinaio, inizia la sua attività nel 1982.

Vanta importanti collaborazioni con maestri burattina i fra i quali Pierpaolo Di Giusto con cui inventa il Circo Tre Dita, che farà registrare la sua presenza ai più importanti festival italiani e stranieri, ottenendo, tra gli altri, il premio per il miglior spettacolo al Festival Internazionale del Teatro pe r ragazzi di Sant’Elpidio (AP).

Con lo spettacolo “La storia di Pinocchio” e “Storie di Lupi” unisce le tecniche del Teatro di Figura a una ricerca attoriale basata sulla narrazione. Ha portato i suoi spettacoli in Spagna, Portogallo, Austria, Slovenia, B elgio, Olanda, Germania, Pakistan, Messico, Ecuador ed Eritrea.

Nel 2006 e 2008 si è aggiudicato il Premio nazionale Silvano d’Orba ai bravi burattinai d'Italia.​



Gli spettacoli sono adatti a tutto il pubblico e sono a INGRESSO LIBERO



Chi è Burattiarte

L’ Associazione Culturale Burattinarte nasce n el 1999 e organizza il Festival Internazionale di Teatro di Figura Burattinarte Summertime dal 1994 (prima edizione in Alba).

Nel 2000 nasce la Rassegna invernale di Burattinarte, la cui prima edizione è sta ta effettuata a Corneliano (CN).

L’Associazione organizza anche diversi laboratori teatrali nelle scuole e corsi di formazione teatrale per educatori, operatori culturali, attori.

Il Festival Burattinarte si è sviluppato fin dalle prime edizioni nei Comun i del territorio compreso tra Monferrato, Langhe e Roero coinvolgendo in questi anni 35 comuni.

Un’occasione di decentramento delle attività culturali sul territorio per coinvolgere anche piccole comunità, in iniziative che favoriscano il coinvolgimento di fasce di utenza non abituali ad eventi culturali.

La collocazione degli spettacoli all’aperto, nelle piazze, favorisce infatti l’accesso all’evento senza filtri, barriere. Così grazie all’attivissima rete di collaborazioni con le associazioni del territorio per la diffusione e la promozione della manifestazione e alla dislocazione degli appuntamenti in zone periferiche e nei piccoli centri, Burattinarte raggiunge nuove fasce di pubblico, spe sso non abituali frequentatori dei teatri.

FESTIVAL

venerdì 20 luglio S.VITTORIA D'ALBA anfiteatro Confraternita S.Francesco

ore 21,30 Il Laborincolo (Perugia) Somari

in caso di pioggia Confraternita S.France sco

L’arte inaspettata Visite guidate oltre la baracca dei burattini - ore 21,00 e 22,30

sabato 21 luglio ALBA Arena estiva del Teatro Sociale

da 21,00 a 21,30 da piazza Duomo all'Arena Estiva

Laboratorio SummerArt Lantern parade

ore 21,15 Magog (Alba) Le parole per farlo

ore 21,30 Il Laborincolo (Perugia) Il miracolo della mula

in caso di pioggia munirsi di ombrello

per cen a Frittelle FavolOse preparate da LaCasaRotta

L’arte inaspettata Visite guidate oltre la baracca dei burattini - ore 21,00 e 22,30

Parole Cucite. Omaggio a Maria Lai mostra di poesia visiva

sabato 28 luglio ALBA piazza Duomo

ore 2 1,15 Magog (Alba) Ombrellone da viaggio / Attaccando bottone

ore 21,30 Zanubrio Marionette (Sondrio) Il pappagallo della contessa

ovvero Sganapino sensale d’amore

in caso di pioggia portici di piazza Duomo

per cena Frittelle FavolOse pr eparate da LaCasaRotta

L’arte inaspettata Visite guidate oltre la baracca dei burattini - ore 21,00 e 22,30

Parole Cucite. Omaggio a Maria Lai mostra di poesia visiva

domenica 29 luglio MOMBARCARO Tensostruttura Località Battuti

ore 1 7,00 Zanubrio Marionette (Sondrio) Gli strani casi dell’ispettor Balanzone

ovvero Indovina chi c'è per cena

in caso di pioggia Tensostruttura Località Battuti​

Tutti gli spettacoli sono a INGRESSO LIBERO



Il festival è realizzato con il contributo di:

Regione Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione CRC, Comune di Alba, Comune di Asti, Comune di Bra, Comune e Ufficio Turistico di La Morra, Associazione Anforianus e Comune di S.Vittoria d'Alba, A.T. Proloco Bossolasco, Comune e associazioni turistiche di Mombarcaro, Associazione Nel Viale, Associazione Art.ur, Biblioteca Civica di Alba, Banca d’Alba e il sostegno dell’Ente Turismo Alba, Bra, Langhe e Roero



in collaborazion e con:

LaCasaRotta, Nuove Rotte, Magog, Familupi’s, MFest

Liceo Artistico Pinot Gallizio,

Estate Ragazzi Alba: Mussotto, Duomo, Cristo Re



Associazione Culturale Burattinarte - c.so Enotria 21/1 - 12051 ALBA (CN)

338 7154844 - 0173 509345 www.burattinarte.it