“CuneoPhotoMarathon 2018” Decima edizione della "maratona creativa" con concorso fotografico per dilettanti e professionisti, il 27 maggio 2018 a Cuneo

Il 27 maggio 2018 si terrà a Cuneo la 10^ edizione della CUNEOPHOTOMARATHON. È un concorso fotografico organizzato dalla Associazione Culturale Cuneofotografia con il Patrocinio del Comune di Cuneo, della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte e con la presenza di diversi e quotati Sponsor; è aperto a tutti gli appassionati, dilettanti e professionisti di fotografia.

Nella maratona non è importante la condizione fisica, bensì una forte creatività e inventiva e soprattutto voglia di fare foto. Ogni partecipante deve interpretare i nove temi assegnati dalla giuria in un arco di tempo di nove ore, con una sola immagine per ogni tema, scattata nell’area del Comune di Cuneo.

Il ritrovo e' nella Piazzetta del Municipio a Cuneo dalle 12,00 elle 21,00; un'area attrezzata accoglierà i partecipanti dove riceveranno i temi.

La maratona dura 9 ore e ogni 3 ore verranno assegnati i temi da affrontare. I temi proposti sono alla ricerca di soggetti o situazioni insolite, posti conosciuti o natura incontaminata; viene premiato lo scatto giudicato più evocativo rispetto al tema proposto e i primi tre migliori interpreti di tutti i nove temi della maratona. Partner dell’evento è World Radio 103 che proporrà la diretta live per tutta la durata della manifestazione; gli sponsor omaggeranno i partecipanti con gadgets, agevolazioni e buoni sconto.

Il programma della manifestazione attira fotografi diversificati per fasce di età e interessi culturali; gli scorsi anni i partecipanti provenivano da Piemonte, Lombardia, Liguria e sud della Francia.

Ricordiamo che il concorso e’ aperto a tutti e quindi sono attesi e benvenuti bambine e bambini, ragazze e ragazzi che avranno uno sconto del 50% sull’iscrizione.

Da quest’anno, grazie alla collaborazione con il Parco fluviale Gesso e Stura di Cuneo, un tema verrà presentato e svelato un mese prima della manifestazione.

I concorrenti, previa iscrizione, potranno già pensare l’immagine, cercare ispirazioni o addirittura scattare la foto da consegnare unitamente alle altre otto proposte durante la giornata della CuneoPhotoMarathon.

Questo tema speciale può essere sviluppato all’interno di tutta l’area del Parco fluviale Gesso e Stura (quindi oltre al Comune di Cuneo anche in tutti gli altri Comuni che fanno parte dell’area naturalistica). Il regolamento completo e le modalità di iscrizione alla CUNEOPHOTOMARATHON possono essere consultati dal sito: www.cuneophotomaraton.it