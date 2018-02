Economia -

La Regione finanzia la manutenzione dei corsi d'acqua: in Granda 30 progetti per 670.000 euro

L’assessore della Giunta piemontese, Alberto Valmaggia, informa che il settore Difesa del Suolo, ha elaborato la graduatoria degli interventi di manutenzione idraulica dei corsi d’acqua di competenza regionale per gli anni 2017-2018-2019.

Sono state finanziate 120 richieste avanzate dai settori tecnici del territorio subalpino: Alessandria-Asti; Area metropolitana di Torino; Biella-Vercelli; Cuneo e Novara-Verbania. Impegnando risorse per 3.590.000 euro. I lavori dovranno essere progettati e appaltati dai Comuni sui cui territori scorrono torrenti e rii. In provincia di Cuneo le opere previste sono 30, a cui sono stati destinati complessivamente 670.000 euro.

Riguardano manutenzioni nei Comuni di: Alba (10.000 euro); Bra (25.000 euro); Castelletto Uzzone (10.000 euro); Macra (30.000 euro); Paesana (25.000 euro); Pagno (35.000 euro); Torre Bormida (20.000 euro); Valdieri (30.000 euro); Baldissero d’Alba (15.000 euro); Barge (25.000 euro); Monchiero (15.000 euro); Morozzo (15.000 euro); Niella Belbo (25.000 euro); Albaretto della Torre (20.000 euro); Dronero (20.000 euro); Frassino (25.000 euro); Monticello d’Alba (25.000 euro); Diano d’Alba (15.000 euro); Frabosa Soprana (15.000 euro); Revello (25.000 euro); Rocchetta Belbo (20.000 euro); Sampeyre (20.000 euro); Brossasco (30.000 euro); Casteldelfino (20.000 euro); Ostana (30.000 euro); Pontechianale (20.000 euro); Cardè (20.000 euro); Canale (30.000 euro); Monteu Roero (30.000 euro); Vezza d’Alba (25.000 euro).

“Si tratta - sottolinea l’assessore Valmaggia - di 120 interventi in Piemonte e 30 in provincia di Cuneo, ciascuno di entità contenuta, in apparenza di semplice e normale manutenzione anche un poco disorganica. In realtà, visti nella logica della prevenzione, acquistano grande importanza e significato. Integrati con le esercitazioni, portate avanti dai volontari del sistema di Protezione civile regionale, sono la vera azione preventiva fatta di costante manutenzione ordinaria dei nostri corsi d’acqua. Efficace e seria risposta al rischio idrogeologico sempre in agguato nei nostri territori”.

GLI INTERVENTI IN PROVINCIA DI CUNEO

Comune - Finanziamento - Lavoro previsto

Alba - 10.000 euro - Manutenzione idraulica rio Baracco

Bra - 25.000 euro - Manutenzione idraulica rio Laggera

Castelletto Uzzone - 10.000 euro - Manutenzione idraulica rio Verosola

Macra - 30.000 euro - Manutenzione idraulica torrente Maira

Paesana - 25.000 euro - Manutenzione idraulica rio Agliasco

Pagno - 35.000 euro - Manutenzione torrente Bronda

Torre Bormida - 20.000 euro - Manutenzione idraulica rii Valroggero e Lacciacode

Valdieri - 30.000 euro - Man. idraulica torrente Gesso della Valletta e Valasco

Baldissero d’Alba - 15.000 euro - Manutenzione idraulica rio Largo

Barge - 25.000 euro - Manutenzione idraulica torrente Chiappera Infernotto

Monchiero -15.000 euro - Manutenzione idraulica rio Monforte

Morozzo - 15.000 euro - Manutenzione idraulica torrente Brobbio

Niella Belbo - 25.000 euro - Manutenzione idraulica torrente Belbo

Albaretto della Torre - 20.000 euro - Manutenzione idraulica rii Lesme e Borine

Dronero - 20.000 euro - Manutenzione idraulica rio di Ripoli

Frassino - 25.000 euro - Manutenzione idraulica rio Villa

Monticello d’Alba - 25.000 euro - Manutenzione idraulica torrente Mellea

Diano d’Alba -15.000 euro - Manutenzione idraulica torrente Valloria

Frabosa Soprana - 15.000 euro - Manutenzione idraulica rio Geremia

Revello - 25.000 euro- Man. idraulica torrente Ghiandone e bedale di Revello

Rocchetta Belbo - 20.000 euro - Manutenzione idraulica rio dell’Annunziata

Sampeyre - 20.000 euro - Manutenzione idraulica rio Chiotti

Brossasco - 30.000 euro - Manutenzione idraulica torrente Varaita

Casteldelfino - 20.000 euro - Manutenzione torrente Varaita

Ostana - 30.000 euro - Manutenzione idraulica rii Laità e Sant’Antonio

Pontechianale - 20.000 euro - Manutenzione idraulica rio Savaresch

Cardè - 20.000 euro - Manutenzione idraulica rio Rondino

Canale - 30.000 euro - Manutenzione idraulica rii Santo Stefano e Monteu

Monteu Roero - 30.000 euro - Manutenzione idraulica rii

Vezza d’Alba - 25.000 euro - Manutenzione idraulica Rio Sanche