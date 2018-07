Sulla vicenda arriva anche il parere critico di Confindustria Cuneo, nelle parole del presidente Mauro Gola, che parla di una non urgenza per un provvedimento simile e teme gli effetti che potrà avere sull'economia italiana.

Il Decreto Dignità, il provvedimento introdotto dal nuovo Governo per porre un argine alla precarietà nel mondo del lavoro, continua a far discutere.

Edizioni Uniart

Redazione: Via Demetrio Casteli 13, 12060 Roddi d'Alba (cn) Tel. 0173.615282 - Fax 0173.615311

Ufficio marketing tel. 0173.615283 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. www.ideawebtv.it

Diretttore Responsabile: Carlo Borsalino Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Reg. Periodici Tribunale Alba n. 8/05

Copyright © 2018 - Tutti i diritti sono riservati. Partita Iva: 01972760043 Privacy Policy