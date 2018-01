Cultura -

Ritorna 'Il Re Mercante', l'eccellenza in mostra Rassegna di opere artigianali e dell'ingegno umano a Mondovì, da venerdì 5 a domenica 7 gennaio

L'Associazione “La Funicolare”, dopo aver chiuso con successo gli appuntamenti natalizi, avviati con la terza edizione della Babbo Run e culminati con l'esibizione itinerante della Mondovì Band, rilancia: in concomitanza con la festa dell'Epifania e con l'ormai consueto appuntamento organizzato dall'Aeroclub mongolfiere (XXX Raduno Internazionale dell'Epifania), a Mondovì arriverà 'Il Re mercante': nelle giornate di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 gennaio 2018, dalle ore 10.00 alle 18.00, appuntamento con la rassegna di opere artigianali e dell'ingegno umano, tre intere giornate dedicate interamente all'eccellenza.

Tra i numerosi espositori, presenti in piazza Maggiore, anche presenze significative di artigiani provenienti da Lombardia, Liguria, Valle d'Aosta, Toscana e Veneto per una rassegna che si presenta al pubblico forte del grande successo riscosso nelle prime due edizioni.

Per la giornata di venerdì 5 gennaio, previsto un laboratorio di smaltatura raku con cottura: la quota per ogni partecipante è di 10 Euro (prenotazione obbligatoria: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , 339.4173751).Il laboratorio avrà luogo al raggiungimento di 20 iscritti.

La manifestazione, nata nel quartiere alto della Città, conferma la propria presenza anche nei pressi di parco Europa per un'esperienza ancor più coinvolgente proposta ai tanti turisti che giungeranno nel Monregalese per ammirare lo spettacolare raduno aerostatico.

Il salotto medievale del quartiere di Mondovì Piazza, piazza Maggiore, sarà infatti collegato al quartiere Altipiano grazie al coreografico “Trenino della Confcommercio” (fermate in parco Europa e piazza San Pietro): il ticket (3€/persona, bambini gratis sotto il metro di altezza) concederà ai visitatori la possibilità di raggiungere Piazza con l'ausilio della funicolare (senza vincolo orario di ritorno), non solo per continuare l'esperienza del 'Re Mercante' ma anche per apprezzare il panorama mozzafiato dai giardini del Belvedere.

Sempre al Parco Europa, presso “Il Chiosco”, mostra fotografica di Paolo Ferrari e, sabato 6 gennaio alle ore 16.30, concerto con il duo acustico dei “Gemelli del gol”. Particolare attenzione, infine, all'attesa inaugurazione (sabato 6 gennaio ore 9.30) della nuova mongolfiera istituzionale della Città di Mondovì con accompagnamento della Mondovì Band.

Nella giornata di sabato 6 gennaio, partecipazione straordinaria della Befana che, nel pomeriggio, offrirà a tutti i bambini presenti dolci, caramelle e regali. Il pranzo dell'Epifania sarà rigorosamente a base di Oro, Incenso e... Birra!

La polenta, l'oro giallo, verrà 'incensata' dal profumo del sugo di porri, salsiccia e formaggi, accompagnata da birra artigianale Alabuna.Per l'occasione disponibili anche cotechino e crauti.

Durante tutte le giornate, dalle 15.00 alle 18.00, distribuzione di zucchero filato, cioccolata calda e panettone, vin brulé e frittelle di mele. Aperto anche il Museo della Ceramica di Mondovì, in Palazzo Fauzone di Germagnano, con la mostra 'Prima delle Ceramiche: i gessi dell'archivio Lenzi'.

Per l'occasione la mostra si arricchisce di una nuova opera, la 'Scalata alle Stelle' di Mario Sturani. Ingresso libero.

Tra le peculiarità del Re Mercante anche la possibilità di seguire 'Night glow' che andrà in scena sabato 6 gennaio alle ore 18.00 in parco Europa dai piedi della Torre del Belvedere.

La terza edizione del 'Re Mercante' andrà in scena anche in caso di maltempo, sfruttando la naturale coreografia proposta dai portici soprani e sottani del gioiello medievale di Mondovì Piazza: piazza Maggiore.