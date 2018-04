Cultura -

Corso di formazione per Volontari Nati per Leggere - Piemonte Sala Riunioni Servizi Sociali, Via General Govone 11, Alba. Amare la lettura attraverso un gesto d’amore: un adulto che legge una storia

Ogni bambino ha diritto a essere protetto non solo dalla malattia e dalla violenza ma anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo. Questo è il cuore di Nati per Leggere.



Ricerche scientifiche ormai consolidate dimostrano come leggere con continuità ai bambini in età prescolare abbia una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale (è una opportunità di relazione tra bambino e genitori), che cognitivo (si

sviluppano meglio e più precocemente la comprensione del linguaggio e la capacità di lettura). La lettura condivisa consolida inoltre nel bambino l'abitudine a leggere, che si protrae nelle età successive grazie all'approccio precoce legato alla relazione.

Nati per Leggere è un Programma di comunità diffuso su tutto il territorio nazionale con più di 500 progetti locali che coinvolgono circa 1200 Comuni italiani.

I progetti locali sono promossi da bibliotecari, pediatri, educatori, operatori sanitari, enti pubblici, terzo settore, e coinvolgono attivamente la società civileattraverso il contributo dei Volontari NpL.

Il Programma nazionale Nati per Leggere, promosso dal 1999 dall’Associazione Culturale Pediatri ACP, dal Centro per la Salute del Bambino Onlus CSB, dall’Associazione Italiana Biblioteche AIB, ha l’obiettivo di diffondere la pratica della lettura ai bambini di età compresa tra zero e sei anni all’interno della famiglia.

"Nati per Leggere Piemonte" è lo sviluppo su base regionale di questo programma, promosso e coordinato dalla Regione dal 2001 e sostenuto dalla Compagnia di San Paolo dal 2004.

In Piemonte il progetto si appoggia alla rete delle biblioteche civiche e tocca più di 400 Comuni. I volontari NPL contribuiscono alla diffusione della pratica della lettura a bassa voce in famiglia (strumento prezioso di relazione affettiva tra grandi e piccoli), veicolano informazioni sui benefici della lettura in famiglia e integrano la sensibilizzazione operata da bibliotecari, pediatri e educatori.

I volontari NPL, coordinati dal bibliotecario, operano in vari contesti della società civile (biblioteche, sale d’attesa di ambulatori pediatrici, reparti di pediatria ospedalieri, nidi, scuole dell’infanzia ecc.) frequentati dai bambini e dai loro genitori. Il corso per volontari Nati per leggere è destinato a persone che vogliano svolgere attività di volontariato per sostenere il programma di comunità Nati per Leggre.

PROGRAMMA

I sessione - “Perché” leggere

- Il programma Nati per Leggere

- I benefici della lettura

- Lo sviluppo psicomotorio, cognitivo, relazionale ed emotivo del bambino da 0 a 6 anni

- I diversi ruoli dei Volontari NpL nella promozione della lettura in famiglia e nel programma

II sessione - “Cosa” leggere

- Caratteristiche dei libri e criteri di selezione per la prima infanzia in funzione dello sviluppo del bambino

III sessione - “Come” leggere

- L’accoglienza dei bambini e delle famiglie in vari contesti

- Modalità di espressione per favorire la lettura in famiglia IV sessione

- Sviluppo delle attività dei Volontari NpL in un progetto locale

- Realizzazione di un progetto locale per le attività dei volontari NpL

- Presentazione del materiale e del sito

- Valutazione e chiusura del corso

Obiettivi del corso:

- conoscere il Programma Nati per Leggere, le sue finalità, e la sua organizzazione;

- conoscere le principali evidenze scientifiche e le tappe dello sviluppo del bambino, in particolare delle sue abilità riferite ai libri;

- acquisire consapevolezza del ruolo del volontario NpL all’interno del programma;

- apprendere alcune modalità di espressione efficaci ai fini della promozione della lettura in famiglia;

- prendere visione della produzione editoriale disponibile dei libri per la fascia 0-6 anni;

- conoscere i criteri di scelta dei libri per ogni fascia di età in riferimento alle diverse tipologie e contesti di lettura; - comprendere aspetti specifici organizzativi e logistici del proprio lavoro;

- conoscere le modalità di lavoro di rete, il coinvolgimento delle istituzioni e della società civile, lo sviluppo delle Unità Locali di Progetto, l’organizzazione del gruppo dei Volontari NpL.

Formazione riservata ai maggiorenni residenti nel comune di Alba e limitrofi. Il corso è gratuito.

Ogni partecipante si impegna a svolgere 20 ore di volontariato a favore del programma “Nati per Leggere Piemonte”.

Formatori: Valeria Anfossi, Gianna Patrucco Informazioni e iscrizioni: Biblioteca Civica "G. Ferrero" - Alba Tel. 0173/292468 Referente del corso: Romana Pelissero Tel. 0173/292471

Richiedi il modulo di iscrizione all'indirizzo:

E' possibile iscriversi entro il 10 maggio 2018 Totale ore di corso: 16 Verrà rilasciato un attestato di partecipazione

Sala Riunioni Servizi Sociali Via General Govone 11 Alba (CN)

Date I corso: 25-26 maggio 2018

Date II corso: 15-16 giugno 2018

dalle ore 9.00 alle 13.00

e dalle 14.00 alle 18.00