Cultura -

Alba e Bra per Bacco&Orfeo 2018 i Concerti Aperitivo della domenica XIII edizione 1, 8 e 15 aprile 2018, Alba Music Festival

Bacco&Orfeo – Concerti Aperitivo della domenica Con il suggestivo incontro tra il dio della musica e quello del vino, Alba Music Festival, con la direzione artistica di Giuseppe Nova, inizia la sua attività annuale con la XIII edizione di Bacco&Orfeo, i Concerti Aperitivo della domenica di Alba e Bra: la grande musica in compagnia del grande vino.

Domenica 1 aprile, ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba Armoniosa

Il 1 aprile, domenica di Pasqua è interamente dedicato alla musica barocca: al mattino l’ensemble Armoniosa, formato da Stefano Cerrato al violoncello a 5 corde, Marco Demaria, violoncello di continuo e Michele Barchi al clavicembalo, in un programma interamente dedicato alla riscoperta di Carlo Graziani, autore barocco nato ad Asti e vissuto tra le più importanti corti europee, da Parigi a Francoforte alla Prussia, la sua vera Patria di adozione.

Domenica 1 aprile ore 16:30, Coro della Chiesa di Santa Chiara, Bra L’Europa del barocco

Al pomeriggio, ancora Giuseppe Nova, questa volta con il clavicembalista Maurizio Fornero in un viaggio tra Italia e Germania, con autori come Corelli, Bach, Vivaldi e Telemann. Nel dopo concerto il brindisi sarà con i vini del Consorzio per la tutela dell’Asti DOCG.

Domenica 8 aprile ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba La Soñada

L'’8 aprile, la chitarra sarà lo strumento principe della giornata: al mattino un’anteprima con Christian Lavernier e la sua chitarra tiorbata a 11 corde detta "La Soñada", elaborata a quattro mani con il maestro liutaio Carlos Gonzales.

In programma musiche dello stesso Lavernier e poi di Gilardino, Talmelli, Iannitti, Vassiliev.

Domenica 8 aprile ore 16:30, Coro della Chiesa di Santa Chiara, Bra Canzoni, chansons, songs Cuartet

Al pomeriggio, un programma intitolato “Canzoni, chansons, songs” con l’ensemble Cuartet diretto dal chitarrista Roberto Porroni, in un excursus di brani nel noto repertorio di Legrand, Ferrè, Endrigo, Ellington e altri ancora.

Dopo concerto, il brindisi con i vini siciliani della Cantina Frazzitta di Marsala.

Domenica 15 aprile ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba Da Paganini alle Ande Jorge Saade-Scaff violino Julio Almeida chitarra Musiche di Paganini, De Falla, Piazzolla, Aizaga, Guevara, Yèpez, Espín

La rassegna si conclude il 15 aprile, con due appuntamenti di grandissimo interesse: al mattino ad Alba il programma “Da Paganini alle ande” sarà interpretato da Jorge Saade-Scaff al violino e Julio Almeida chitarra, due noti solisti dell’Ecuador, e a fianco del genio genovese, ci proporranno, oltre a De Falla, Piazzolla, autori meno noti come Aizaga, Guevara, Yèpez, Espína.

Domenica 15 aprile ore 16:30, Coro della Chiesa di Santa Chiara, Bra I grandi Classici Francesco Manara violino Francesco Mariozzi violoncello Francesco De Zan pianoforte Musiche di Bach, Beethoven, Mendelssohn

Il pomeriggio, per il gran finale di Bacco&Orfeo 2018, il trio formato da Francesco Manara, Primo violino del Teatro alla Scala di Milano, da Francesco Mariozzi al violoncello e Francesco De Zan pianoforte, in un programma comprendente di capolavori della musica da camera, da a Bach a Beethoven a Mendelssohn. Ultimo brindisi con i vini di Vite Colte - Cantine in Barolo.

Informazioni

L’ingresso è libero, ma per la sicurezza dei posti è possibile avvalersi del servizio di prenotazione a pagamento sul sito www.albamusicfestival.com con assegnazione automatica dei migliori posti disponibili.

In alternativa, diventando Amici di Alba Music Festival, si può usufruire della gratuità di prenotazione dei posti (dettagli sul sito www.albamusicfestival.com).

Le Cantine presenti in quest’edizione saranno: Adriano Marco e Vittorio, Vite Colte di Barolo, la Cantina di Nizza, il Consorzio per la tutela dell’Asti DOCG, e quest’anno interverranno due ospiti di prestigio come la cantina friulana Perusini di Ronchi di Gramogliano, grazie ad una collaborazione con la rassegna Enoarmonie e la Regione Friuli Venezia Giulia, e i vini della Cantina Frazzitta di Marsala. Bacco&Orfeo è realizzato in collaborazione con: Comune di Alba, Comune di Bra, Centro Culturale San Giuseppe, Associazione "Ettore Molinaro" - Amici di S. Chiara e di Bernardo Antonio Vittone, Musica in Bra, Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero, Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero, Istituto Professionale Statale “Velso Mucci” di Bra, Museo Civico “Craveri” di storia naturale di Bra, Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato.

Bacco&Orfeo è inserito nei calendari della Primavera di Alba, cultura, gusto e vino nella capitale delle Langhe e di Passaggio a Bra in tempo di Primavera. Informazioni www.albamusicfestival.com Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. tel. 0173.362408