Nati per leggere a Bra: i prossimi appuntamenti Ogni lunedì alle 17, prenotazione obbligatoria

Nel calendario degli appuntamenti di “Nati per leggere” alla biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra è in programma lunedì 29 gennaio 2018 alle 17 l'incontro dal titolo “Un mondo di parole” con lo scrittore Elio Giacone autore di numerosi volumi di storie e filastrocche per bambini e ideatore di tanti giochi da fare insieme e marionette da colorare.



La settimana dopo, lunedì 5 febbraio 2018, l'appuntamento è invece con le “Favole mostruosamente divertenti” predisposte per l'occasione dall'associazione “Mele Volanti” che proporrà ai piccoli ascoltatori una coinvolgente lettura animata, tra suspense e risate. Il 12 febbraio 2018, invece, toccherà al sodalizio “Micromundi” e ai suoi burattini narrare la storia “Sbalagush, zuppa per teste di legno”.

Tutti gli incontri di Nati per leggere sono rivolti a bambini di età compresa fra 3 e 6 anni e sono ad ingresso libero (alle 17) su prenotazione obbligatoria al numero 0172.413049 oppure via e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

“Nati per Leggere – Piemonte” è promosso dalla Regione Piemonte e realizzato con il contributo della Compagnia di San Paolo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Bra.