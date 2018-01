Cultura -

Savigliano: workshop in collaborazione con CEMI, Alstom S.p.a. e Museo Ferroviario Piemontese

Nell’ambito del progetto “PRIMA FERMATA SAVIGLIANO”, ideato dall’Archivio Storico, vincitore del bando Musei Aperti della Fondazione CRC e realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito del Polo del ‘900 – Bando per il Piemonte, nel mese di febbraio verrà svolto a Savigliano il terzo ed ultimo workshop gratuito di meccanica, disegno e modellismo in collaborazione con il Centro Europeo di Modellismo Industriale, l’Alstom S.p.a. ed il Museo Ferroviario Piemontese.

Il workshop sarà finalizzato a mettere in contatto il pubblico interessato con ingegneri ed operai specializzati che hanno lavorato e lavorano attualmente nello stabilimento ALSTOM, offrendo nel contempo, grazie alle collaborazioni attivate, occasioni di confronto sulle evoluzioni delle tecniche di lavorazione, le necessità del mercato e la peculiarità delle professioni artigiane.

I destinatari del progetto sono:

• studenti universitari (settore ingegneria, design, mezzi di trasporto)

• professionisti (docenti, progettisti in ambito ferroviario, storici del settore)

• appassionati al design industriale e al modellismo ferroviario.

In base al numero di adesioni verrà data precedenza ai partecipanti con età compresa tra i 20 e i 35 anni (in quanto target principale del progetto). Il workshop, avrà una durata 16 ore (2 giorni da 8 ore) e potrà avere un massimo di 12 partecipanti; le date di svolgimento saranno a febbraio, precisamente:

• sabato 3 e sabato 10 febbraio, con chiusura iscrizioni lunedì 29 gennaio

Le iscrizioni avverranno per ordine di arrivo, fino ad esaurimento posti.

Per informazioni potete rivolgervi a: Ente Manifestazioni srl, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Telefono 0172 712536, Cell. 331 6545502

e mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Archivio Storico Comunale, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 16:30 e il venerdì dalle 9 alle 12:30

Telefono 0172 711240 e mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

L’informativa ufficiale verrà resa disponibile sui seguenti canali web e social:

www.comune.savigliano.cn.it

www.centrodellamemoriasavigliano.it/

www.facebook.com/centrodellamemoriasavigliano/