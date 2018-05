Cultura -

Scrittorincittà 2018: ecco gli eventi anteprima del mese di maggio

Nel mese di maggio scrittorincittà proporrà un fitto calendario di anteprime. I VENTI della nuova edizione permetteranno ai lettori di incontrare Francesco Frank Lotta, Vittorio Zucconi, Elisa Palazzi e Andrea Vico.

Ecco il calendario completo delle iniziative:

Domenica 20 maggio, ore 17.30 | Open Baladin (piazza Foro Boario, Cuneo)

RITORNO ALLE TERRE SELVAGGE: INCONTRO CON FRANCESCO FRANK LOTTA



Una storia importante alle spalle, il trasferimento a Milano, il lavoro tanto desiderato in una delle radio più seguite d'Italia: quello che dovrebbe essere un punto di arrivo per Frank si rivela in realtà una battuta d'arresto. Avverte, confusamente, che qualcosa non va, che gli obiettivi raggiunti non lo definiscono, anzi lo fanno sentire ancora più smarrito. Qual è allora la sua strada? Per capirlo decide d'impulso di ripercorrere il cammino che è diventato il simbolo stesso di chi cerca la propria autenticità: lo Stampede Trail in Alaska, su cui Chris McCandless, indimenticabile protagonista di Into the Wild, si allontanò dalla società rifiutando le lusinghe di un futuro dorato ma estraneo. Francesco Frank Lotta ci racconta il suo viagio. Ingresso libero; prenotazione su www.scrittorincitta.it

Lunedì 28 maggio, ore 9 e 11 | Cinema Monviso (via XX Settembre 14, Cuneo)

SETTIMANE DELLA SCIENZA: #CAPIREPERSCEGLIERE

In ​occasione delle Settimane della Scienza, scrittorincittà in collaborazione con l’Associazione CentroScienza Onlus propone due conferenze interattive rivolte alle classi degli istituti secondari di II grado e incentrate sui temi di maggior attualità, sia per informare i giovani sulle nuove frontiere della ricerca scientifica, sia per offrire occasione di incontro con scienziati e istituti di ricerca scientifica in ottica di orientamento alla scelta dell’università.

Protagonisti delle conferenze Elisa Palazzi e Andrea Vico. Per le scuole, gratuito, su prenotazione.

Martedì 29 maggio, ore 21.30 | Cinema Monviso (via XX Settembre 14, Cuneo)

IL LATO FRESCO DEL CUSCINO: INCONTRO CON VITTORIO ZUCCONI



Le nostre vite sono segnate da oggetti che rimangono impressi nella memoria. Vittorio Zucconi affronta senza paura questo viaggio nel ricordo e ricuce i momenti di una vita popolata da personaggi straordinari. Così gli oggetti si animano e animano la scrittura: ci sono il ticchettio della Lettera 22 paterna a cadenzare le insonnie infantili e il videoregistratore Betamax, per sfuggire alla noia asfissiante dei plumbei inverni sovietici. Ci sono i dibattiti metafisici sulla piadina perfetta di Milano Marittima e l’aereo scalcagnato della campagna presidenziale di Bush. E poi c’è l’ossessione ricorrente, la ricerca “illusoria e passeggera” per eccellenza, quella del lato fresco del cuscino. Un viaggio nella memoria, una ricerca archeologica che diventa il romanzo di una vita, con quel poco di nostalgia in cui tutti ci possiamo riconoscere, ma che qui è ammaestrata dall’ironia del giornalista di razza. Ingresso libero; prenotazione su www.scrittorincitta.it